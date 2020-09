El otoño ha llegado y ya están aquí los días fresquitos. Virginia Troconis ha elegido un look ideal con un jersey que le queremos copiar inmediatamente

Hemos entrado en la temporada más complicada para vestirnos. Se ha ido ya el calor y todavía no ha llegado el frío, así que nos tocan esas complicadas fechas de entretiempo en las que abrimos el armario por las mañanas y no sabemos muy bien qué ponernos. Virginia Troconis ha dado en el clavo con la prenda comodín para estos momentos, y no es otra que el jersey. No estamos hablando de los gruesos jerseys de punto que vamos a dejar para más adelante (porque un invierno más vuelven a ser tendencia absoluta), pero sí de esos de algodón o punto fino que en estos momentos nos van a salvar la vida.

En la familia de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, es su hija, Alba Díaz, la indiscutible influencer. La joven, nacida del matrimonio del torero con Vicky Martín Berrocal, ha heredado la pasión por la moda de su madre y se ha convertido en muy poco tiempo en una de de las más seguidas de nuestro país. Pero, aunque no tiene un estilo tan rompedor y marcado como el de Alba, Virginia Troconis también nos sorprende en muchas ocasiones con prendas que nos encantan. Y el jersey de su último look es la mejor prueba.

Virginia ha elegido un look muy casual, pero ideal, con unos vaqueros anchos, también esenciales si quieres estar a la última este otoño-invierno, y un precioso jersey de algodón con cenefas en beige, camel y azul salpicado con bordados de lentejuelas. El modelo es un diseño de la firma Maksu, tiene un precio de 170 euros y no nos puede gustar más.

Virginia Troconis, con el jersey de moda

Los jerséis de algodón y punto son una de las piezas claves de este otoño. Triunfan los de colores lisos con detalles de trenzas o calados, pero si realmente quieres tener esta temporada el jersey más top decántate por los dibujo y cenefas. La moda après ski hace ya tiempo que ha saltado a la calle para quedarse.

Aunque el jersey de Virginia nos encanta, igual su precio no está al alcance de todos los bolsillos. No te preocupes por eso. También en las firmas low cost puedes encontrar una gran selección y con los modelos más bonitos.

¡Ya sabes! No puedes dejar esta temporada de tener uno en tu armario. Combinan con todo, desde el mix más convencional con vaqueros, como hace la propia Virginia, a los trajes de chaqueta o vestidos y faldas de seda o gasa.