Con una trayectoria implacable, Emma García se ha convertido en una de las presentadoras estrella de Mediaset. También es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. A sus 48 años, la de Ordizia es una mujer todoterreno que busca, ante todo, looks versátiles en su día a día. Apuestas cómodas, pero con un toque trendy, que convierten su armario en ideal para cualquier tipo de ocasión. Te invitamos a copiar algunos de sus estilismos con el objetivo de conseguir un armario cápsula perfecto.

La guipuzcoana es una mujer alegre, incombustible y muy vital. Así que imprime ese carácter tan característico a la hora de vestir. Siempre moderna, Emma García adora los estilismos más desenfadados, esos con los que se siente completamente libre. Las prendas denim son un must en su fondo de armario. Desde pantalones pasando por faldas y sin olvidar los monos. El vaquero es esencial porque bien combinado se adapta a cualquier hora del día.

El armario cápsula perfecto de Emma García

Hemos seleccionado 10 looks para que consigas un armario cápsula inspirado en la presentadora. En esta lista no podía faltar un trench de corte clásico para los días más lluviosos. Una prenda versátil como pocas a la que recurrir en cientos de ocasiones. También nos paramos en un look marinero. Un sencillo estilismo compuesto por un jersey de rayas y unos vaqueros, pero infalible. Lo navy nunca pasa de moda o, lo que es mejor, siempre es tendencia.

La presentadora opta en muchas ocasiones por las faldas en forma de lápiz. Una prenda que le sientan fenomenal. Sabe sacarlas el máximo partido combinándolas con camisetas. Un dos piezas que aporta un aire juvenil a cualquier look y te hará brillar. Destacamos, además, que en diversas ocasiones se decanta por camisetas con frases potentes. Desde la versión francesa con un ‘Je ne sais quoi’ hasta un poderoso ‘Girls can do anything’. Sin duda, una total declaración de intenciones que no solo nos gusta, también deja constancia del carácter propio de Emma García.

Vestidos vaporosos, trajes chaqueta y pantalón, cazadoras de cuero, jumpsuits… Son algunas de las prendas que conforman su fondo de armario. Un vestidor que inspira, pero sin estridencias, con el que reafirma su perfil más discreto cuando se apagan los focos. Entre los esenciales con los que triunfa en los días alejada de la televisión están sus pantalones capri. También los vestidos estampados con botas altas y cinturón. Un estilismo más hippie y desenfadado que se adapta a la perfección a su figura. Por supuesto, no podía faltar un traje chaqueta pantalón en color negro. Un look imprescindible que nos gusta como lo lleva Emma García con top lencero en un rosa fuerte.