Este nuevo año derrocha buen gusto y estilo, no dinero. Solemos pensar que para ir mejor vestidas necesitamos invertir una gran calidad de dinero. Y no hay nada más falso que eso. Podemos tener ‘outfits’ súper favorecedores en nuestro armario, y sin necesidad de derrochar más de lo necesario. No necesitamos prendas carísimas. Necesitamos saber combinar piezas básicas. Por suerte, nuestras famosas son ayudan a saber cómo hacerlo. Vicky Martín Berrocal, por ejemplo, nos propone un estilismo súper básico, pero con mucho rollo, para ir bien vestidas sin necesidad de agotar todo nuestro presupuesto.

Uno de los trucos más importantes para triunfar, con poco esfuerzo y dinero, es comprar ropa en colores neutros. Sin estampados estridentes ni combinaciones llamativas. Elegir tonos que combinen entre si hará que podamos crear varias combinaciones con prendas que ya tenemos para que parezcan diferentes. Pero la clave para gastar poco es tener prendas que no pasen de moda y podamos usar durante bastantes temporadas, de esta manera estarán bien amortizadas. Y así es el look que nos propone la diseñadora andaluza. Se trata de una opción sencilla de las que no cansan y se ven siempre atemporales y elegantes. Vicky Martín Berrocal agota en tiempo récord su último vestido de lunares que quita una talla

El look de Vicky Martín Berrocal: una opción versátil que sirve para todo

La propuesta de Vicky es ideal porque está creada con prendas versátiles que sirven para formar un look informal, pero arreglado a la vez. Por ejemplo, podemos usar su estilismo para ir al trabajo con un look más formal, para una cena con amigas y para dar paseo informal si lo llevamos con unas deportivas blancas y una cazadora vaquera.