La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha sorprendido en Disneyland París con un acertado look que ahora puedes replicar a precios low cost (y rebajados).

Aunque sus redes sociales son privadas y ha querido dejar el mundo influencer para otras socialités, Tana Rivera, si lo desease, podría convertirse en toda una superestrella de Instagram. No obstante, ella prefiere mantenerse en un segundo plano, en la sombra, y pasar un poco más desapercibida. Lo que no significa que no se codee con las reinas de más exitosas de todas las plataformas. Y es que, aunque la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera prefiere no hacer carrera de las redes sociales, sí que tiene muchas amigas que se dedican a ello y que viven compartiendo con sus seguidores su día a día. Y es precisamente por eso, porque sus amigas no han dejado de usar Instagram mientras estaban con ella, por lo que hemos sabido que la joven ha pasado dos días maravillosos en Disneyland París.

El viaje a Disneyland París de Tana Rivera: Atracciones, amigas influencers y, sobre todo, mucho estilo

Tana Rivera ha pasado un par de días en la capital francesa para disfrutar de las atracciones de Disneyland y de todos los planes que el parque temático ofrece a los fans de la fantasía y de las películas de dibujos animados. Un viaje que ha hecho de la mano de las influencers María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo; Casilda y Ani, las hermanas Finat; y, como no podía ser de otra manera, también de Lourdes Montes, Francisco Rivera y sus hermanos. Junto a ellas, la nieta favorita de la duquesa de Alba se lo ha pasado en grande y, sobre todo, ha derrochado estilo.

Según hemos podido ver en el perfil de Casilda Finat, la joyera favorita de las socialités; la hija de Eugenia Martínez de Irujo pasó su primer día en Disneyland París con un discreto pero acertado conjunto que no podía sentarle mejor. Formado por una camisa blanca con detalles de volantes en las mangas y acertadas preformaciones a modo de encaje y unos pantalones vaqueros tipo cargo en color caqui con enormes bolsillo laterales; el look de la joven resultaba simple pero muy apropiado para la ocasión. Se trata de un conjunto de dos piezas que nos ha gustado tanto que no hemos podido evitar intentar copiarlo. Y es por ello por lo que hemos seleccionado tres opciones de camisas y tres de pantalones (todas ellas low cost y rebajadas). ¡Corre que vuelan!