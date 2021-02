La nueva marquesa de Griñón parece haberle robado el título a su madre y ha elegido, para su cita de San Valentín, un look ideal que ahora tú puedes copiar.

Es San Valentín y, como bien ocurre cada año, las parejas de tortolitos pasean acarameladas y alargadísimas de la mano; ocupando toda la acera e impidiendo que los solteros puedan pasar. Como si las mariposas en el estómago ralentizaran a la aquellos enamorados y estos estuviesen más tranquilos que el resto, viviendo sin prisas en una parsimonia constante. Son precisamente ellos los que celebran el 14 de febrero. Y, toda la lentitud que llevan para caminar por la calle; no la tienen para comprar bombones en forma de corazón o para reservar mesa en los restaurantes más románticos de la ciudad. El Día de los Enamorados es un día para irse de cita en pareja y eso es algo que Tamara Falcó sabe de primera mano. Y no nos extraña; pues hora que la nueva marquesa de Griñón ha encontrado el amor en Iñigo Onieva, no va a perder la oportunidad de celebrar tal especial fecha.

Así viste Tamara Falcó cuando se va de cita con su nuevo amor, Iñigo Onieva

Tamara Falcó vuelve como diseñadora con una colección inspirada en la moda francesa y sus prendas ya son lo mejor de la primavera No sabemos cómo se conocieron, el tiempo que llevan juntos ni las expectativas de futuro que ambos tienen. Sin embargo, lo que sí que tenemos claro es que están la mar de enamorados. No hay más que ver las imágenes del diseñador de coches de 31 años y la diseñadora de moda de 39 deambulando anoche por las calles de Madrid para darse cuenta. Y es que Tamara Falcó e Iñigo Onieva han querido adelantarse por unas horas al día más romántico del año y celebrar este sábado su amor en una romántica cita en pareja. Una ocasión para la que la colaboradora de El Hormiguero eligió un look de lo más sencillo pero extremadamente elegante que no hemos podido evitar copiar.

El look que Tamara Falcó ha elegido para su cita más romántica junto a Iñigo Onieva

La joven ha optado por la más acertada sencillez para disfrutar de una noche de lo más romántico junto a su nuevo novio. Es por ello por lo que ha usado prenda básicas, que muchas de nosotras tenemos en nuestro armario, y las ha combinado de la mejor forma creando un estilismo perfecto para la ocasión. Se trata de un conjunto formado por una camiseta básica blanca, unos pantalones vaqueros negros de campana y una blazer oversize a tono; combinado con unos botines también en negro y un trench impermeable en el clásico color beige. Un modelito tan simple que resulta imposible encontrarle un solo fallo.

Nos ha gustado tanto el estilismo que ha elegido Tamara Falcó para pasar la noche previa a San Valentín con su amor; que hemos querido analizar minuciosamente todas las piezas que lo conforman (complementos incluidos) para poder copiarlo en versión low cost. Presta atención porque estamos seguras de que querrás hacerte con más de una de estas prendas. ¡Son sencillamente maravillosas!