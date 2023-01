Vestido de punto, cárdigan largo, botas acolchadas y gafas de sol. Este es el look más chic de Paz Padilla para triunfar cualquier día de entresemana

Desde que comenzamos el 2023 y el frío llegó a nuestras vidas, la eterna incógnita del '¿qué me pongo?' nos persigue y estresa cada mañana. Estamos cansadas de los pantalones de cuero y los vaqueros, pero las faldas no plantan cara a las bajas temperaturas. Tranquila, se te ha olvidado que todas contamos con un salvavidas infalible: el vestido de punto.

No importa si es para ir al trabajo, para disfrutar de un agradable paseo, o para comer con amigas. El vestido de punto es una apuesta segura en todos los escenarios posibles de invierno. Derrocha feminidad, añade un plus de estilo sin sumar demasiado formalismo y, sobre todo, no puede ser más cómodo. Y el mejor ejemplo de ello es Paz Padilla.

Paz Padilla triunfa con un look informal, abrigado y sencillo

A estas alturas del mes de enero el street style ya ha encumbrado al vestido de punto como una de las grandes tendencias del momento. Y es que a pesar de que los conjuntos de dos piezas compuestos por faldas y tops seguirán siendo un valor seguro, hay que reconocer que pocas prendas son tan socorridas, versátiles y favorecedoras como este vestido. Además, estamos seguras de que cuando veas el look de Paz Padilla vas a querer copiarlo de arriba abajo, porque es el típico estilismo que te postula como la más ideal sin tener que romperte demasiado la cabeza.

La humorista, que ha disfrutado de una jornada invernal al sol, nos ha enamorado con un vestido de punto de cuello alto que ha combinado a la perfección con un cárdigan con capucha en los mismos tonos. Lo cierto es que el cárdigan lleva varias temporadas viviendo su mejor momento, y por eso no es de extrañar que ahora veamos por todas partes diseños largos que funcionan prácticamente a cualquier edad.

En los pies, Paz Padilla ha apostado por unas botas acolchadas de lo más originales. Pertenecen a Massimo Dutti y ahora están de rebajas al 60% de descuento. Antes costaban 149 euros y ahora pueden ser tuyas por solo 59,99 euros. ¡Un chollazo! Para completar el look, la gaditana ha elegido un bolso estampado y unas maxi gafas de sol. Sigue bajando para ver todos los detalles.