Encontrar un look infalible que nos sirva tanto para ir a la oficina como para salir a cenar no es tarea fácil. Y es que un estilismo lo suficientemente elegante como para demostrar autoridad, pero a la vez casual para no resultar demasiado formal, no es algo sencillo de formular. Pero tranquila, porque tampoco es misión imposible. De hecho, acabamos de fichar a Marta Hazas con el conjunto más todoterreno que hemos visto desde que diese comienzo el 2023. Y tiene como protagonista al tejido tweed.

A pesar del paso del tiempo y de las luchas contra las tendencias pasajeras, el tweed continúa siendo tan actual como el primer día. Y no solo eso, también es un imprescindible de armario de las que más saben de moda. Además, generalmente debido a su tipología y a su grosor, es en invierno cuando brilla con más fuerza que nunca. Y después de ver el look de la actriz te vas a terminar de convencer.

Te vas a obsesionar con el nuevo conjunto tweed de Marta Hazas

La clásica tela de la casa francesa Chanel vuelve a las tiendas esta temporada demostrando una vez más que jamás quedará en el olvido. Eso sí, los trajes de tweed aterrizan este año reinventados para sumarte un toque fresco y rejuvenecedor al instante. Marta Hazas ha apostado por un conjunto de la firma Sandro compuesto por una blazer corta con cuello sastre y unos shorts de tiro alto. Una apuesta ideal para las 24 horas del día.

Aunque muchas veces pensamos que el tweed es un tejido muy formal, lo cierto es que el truco está en encontrar las prendas adecuadas y combinarlas con otras más informales y rebeldes, tal como ha hecho la intérprete. Para completar su look se ha decantado por unos botines militares con plataforma y una mochila de lo más original de la firma Chanel. Además, para hacer frente a las bajas temperaturas del mes de enero, Marta Hazas ha completado su traje con un jersey de cuello alto en color blanco roto. ¡Nos encanta!

Y si a ti también te gusta este conjunto, estás de suerte, porque está de rebajas. ¡Sigue bajando para ficharlo antes de que se agote!