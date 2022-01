Isabel Rábago acaba de darnos una lección de estilo con un conjunto de falda y jersey de punto con print de cuadros y ribete negro de la firma Atelier Badajoz, valorado en 39 euros. Una elección que lo tiene todo para ser la más acertada para ir a trabajar.

Isabel Rábago tiene el conjunto perfecto para ir a la oficina

Para empezar las prendas de punto siempre son muy cómodas de llevar y todas sabemos lo importante que es estar a gusto durante las largas jornadas de oficina o, incluso para trabajar estilosa desde casa. No dejarás de ponértelo porque además de confortable, está muy de moda gracias a su estampado. Un total look con el que sólo necesitarás elegir zapatos y un bolso bonito. Y, por si fuera poco, podrás sacarle toda la rentabilidad que quieras porque puedes conjuntar el jersey y la falda por separado y combinarlo con otras prendas.

Por último, pero no menos importante, es económico y está al alcance de cualquier bolsillo así que no te supondrá un gran esfuerzo hacerte con él. Sin duda el conjunto de la colaboradora de Telecinco lo tiene todo para ser nuestro uniforme de trabajo favorito esta temporada. Isabel ha completado el look con unas batas altas de tacón elástica que no sabemos de qué marca son pero hemos encontrados una opción muy parecida en Zara 60 euros.

Los conjuntos de punto arrasan en invierno

Las prendas de punto vienen pisando fuerte en invierno, como ya lo han hecho en el pasado otoño. Este tejido gustoso y calentito se ha convertido en el protagonista de las pasarelas. Aunque encontramos el punto en vestidos, chalecos, suéter, cárdigans o shorts… son los total looks como el de Isabel Rábago los que están conquistado el armario de las que más saben de moda.

Para ponértelo fácil hemos fichado los total looks de punto que serán tendencia este invierno y hemos preparado una galería con nuestros favoritos de Zara para que solo tengas que “añadir al carrito”.