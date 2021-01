Lydia Lozano pisó el plató de ‘Sálvame Deluxe’ con un conjunto de lo más elegante cuyo protagonista era, sin duda, una chaqueta llena de brillos en color azul.

Es una de las colaboradoras de Sálvame que más se hace notar y no es de extrañar. Lydia Lozano siempre lo que le apetece cuando le apetece y esa espontaneidad la convierten en un personaje televisivo de lo más divertido. Y a veces, por qué no decirlo, también en un meme de lo más viral. La periodista puede bailarte el Chuminero, romper a llorar en medio del plató o dar una información de lo más relevante. Y todo eso en un mismo programa. Su forma de ser es única y su estilismo intenta reflejar su esencia. Por ello, los looks que suele llevar Lydia Lozano están llenos de color y de energía, siempre buscando sacar su lado más original. Desde el vestido más colorido al traje más elegante, la canaria, que recientemente cumplió 60 años, siempre sabe cómo acertar con sus estilismos y en esta última ocasión, no se ha quedado atrás.

La primera en concursar en La última cena, el último reality culinario de Telecinco, pisó el sábado pasado el plató de Sálvame Deluxe con un conjunto de lo más elegante que no podía sentarle mejor. Aunque todo el look, en su totalidad, nos parecía idóneo para la ocasión, lo que más nos sorprendió (y conquistó) fue su chaqueta: una americana cruzada llena de destellos brillantes en azul eléctrico que daba al estilismo ese toque festivo que tanto pega en estas fechas tan señaladas.

El look más elegante de Lydia Lozano tiene como protagonista una chaqueta llena de brillos

El brillo es sinónimo de juerga, de pasarlo bien. Y es precisamente por ello por lo que ahora que acabamos de dar comienzo al 2021, debemos abusar de él. Las lentejuelas y los tejidos deslumbrantes deben convertirse en las principales protagonistas de nuestros looks esta temporada y Lydia Lozano es el mejor ejemplo de ello. La colaboradora combinó unos pantalones pitillo y una blusa lencera de color negro con una blazer con cuello solapa y manga larga acabada en botones cruzados con hombros marcados de Valelo. Un diseño de 174,97 euros que daba vida al outfit y que le tenía el mismo tono que los stilettos que eligió para tal ocasión.

Es una americana tan sumamente fascinante que no hemos podido evitar navegar por Internet hasta dar con ella. Y, en la búsqueda, hemos encontrado otras muchas que nos han enamorado. ¡Hazte con alguna de ellas si lo que buscas es conseguir un look distintivo y especial!