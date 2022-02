“El mejor color del mundo es aquel que te favorezca”, decía Coco Chanel. Una afirmación que ha recogido Rosa Benito. Con la semana terminada y el fin de semana instalado en nuestras vidas, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ sube su apuesta y arrasa con un look colorido y perfecto para subir el ánimo y seguir las tendencias de la temporada. Y es que este año la moda se llena de color.

Esta vez, Rosa ha apostado por una falda plisada de largo midi, en azul majorelle, con estampado de lunares en color naranja vibrante a conjunto con la blusa y las sandalias. ¿El resultado? Un estilismo apto para el día a día ¡y muy juvenil! Nos ha mostrado este look en su perfil de Instagram y la verdad es que no podría gustarnos más y sabemos que no tardará en agotarse, así que si quieres hacerte con un outfit como el suyo, añádelo a la cesta lo más rápido posible.

Muchos han sido los seguidores de la televisiva que se han interesado por su conjunto y le han preguntado la procedencia y a estas alturas sabemos bien que una de sus firmas de confianza es Koker. Es la firma con sello español de moda femenina que se ha convertido en poco tiempo en la marca preferida de los rostros más populares de la televisión y, también, del mundo Instagram. La excuñada de la tonadillera Rocío Jurado, desde el principio, es consumidora fiel de la empresa y madrina de muchas de sus tiendas.

El conjunto de Rosa Benito tiene mil combinaciones posibles

Rosa Benito combina la falda con una maravillosa blusa en color naranja fuerte confeccionada en satén con suave caída, escote en ‘V’ y con margas abullonada. Es una prenda original y fácil de combinar para cualquier tipo de evento, tanto para bodas, bautizos, comuniones o cualquier situación importante que se precie. Pero aunque la televisiva ha hecho de su conjunto la combinación perfecta de la mujer moderna, elegante y sofisticada, las opciones de lucirlo son infinitas.

Por ejemplo, para conseguir un look más desenfadado apuesta por conjuntar la falda con una camiseta básica de algodón y remata el outfit con unos zapatos planos o unas sneakers. Sea como sea, arrasarás seguro. En realidad, si todavía no has añadido este estilismo de moda a tu guardarropa, no sabemos a qué esperas. ¡No te arrepentirás porque triunfarás y serás el centro de todas las miradas!

Acaba de cumplir 66 años

Si por algo ha destacado Rosa Benito desde que empezó a salir en televisión de manera más popular, es por su acertada forma de vestir. Siempre refinada, al día con las últimas tendencias y acorde a su edad y al momento, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que su armario es uno de los más deseados por tener conjuntos increíbles y sin gastarse mucho dinero.