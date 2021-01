Esta noche se estrena ‘El Desafío’ en Antena 3 y no hemos podido evitar cotillear a sus concursantes más estilosas. ¡Esto es todo lo que sabemos!

Esta noche en Antena 3 se estrena El Desafío, un atípico concurso de talentos en el que ocho famosos se enfrentarán a difíciles pruebas cada semana poniendo al límite sus capacidades. Desde hace ya unos meses, conocemos la noticia de que Tamara Falcó será uno de los miembros del jurado de este curioso talent show, junto a otros famosos de la talla de Santiago Segura o Juan del Val. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos pocos días cuando hemos podido saber el nombre de los que concursarán semanalmente por ganar el programa más esperado de la parrilla televisiva. Sus nombres y rostros se fueron desvelando poco a poco, a cuentagotas, desde hace apenas tres semanas y ahora, por fin, tenemos el listado completo.

De los ocho concursantes, cuatro son hombres y otras cuatro mujeres. Entre la mitad masculina encontramos al actor Pablo Pujol, al cantante David Bustamante, al cómico y actor Jorge Sanz y al cocinero y ganador de Masterchef Jorge Brazález. Sin embargo, es la parte femenina la que nos interesa en este artículo; pues no hemos podido evitar cotillear sus perfiles de Instagram para conocer un poco más de ellas y analizar su estilo y sus gustos. Las mujeres, en estas cosas, siempre suelen ser más divertidas y en este caso no podía ser menos.

Las concursantes de El Desafío, el nuevo y emocionante concurso de Antena 3

Sabiendo que la parte femenina del jurado es Tamara Falcó, no nos cabe duda de que el talent show tendrá grandes momentos fashionistas. No obstante, viendo a las concursantes, tenemos claro que las lecciones de estilo no vendrán solo por parte de la marquesa de Griñón. Entre las concursantes encontramos a la mediática diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada; a la conocida actriz Kira Miró; a la gran atleta Ana Peleteiro y a la galardonada nadadora Gemma Mengual. Cuatro mujeres de ámbitos muy diferentes y con estilos completamente distintos que estamos seguros de que nos dejarán con la boca abierta gracias a sus logros durante cada una de las pruebas del programa pero también gracias a su acertada forma de vestir.

No sabemos vosotras pero nosotras estamos deseando de ver qué nos depara El Desafío, el concurso de talentos más esperado de la televisión. Mientras tanto… y para ir abriendo boca, os dejamos con los detalles sobre las famosas que participarán en esta primera edición y todo lo que sabemos sobre su estilo.