Lo primero es verificar si en la invitación nos indican cómo quieren que vayamos vestidos

a la ceremonia. Conocer el código de vestimenta y seguirlo nos evitará que destaquemos del resto de los invitados por motivos que no son los más adecuados y nos veamos fuera de lugar.

BODAS

EL VESTIDO

Si la boda se celebra en horario de mañana hasta mediodía, el vestido será corto (10cm por encima o por debajo de la rodilla). En cambio si la celebración se lleva a cabo por la

tarde /noche, un vestido largo será sin duda una elección perfecta.

Si prefieres una alternativa al vestido, un mono o un traje chaqueta también pueden ser una buena opción. Pero si optas por una de estas dos alternativas es muy importante que elijas prendas con un corte adecuado para que favorezcan y realcen tu figura.

¡Prohibido siempre el color blanco! (queda reservado solo para la novia) y, en la medida de lo posible, evita colores que se asemejen mucho (crema, beige muy claro…).

Ten presente la máxima de “menos es más” porque la auténtica protagonista es la novia.

ZAPATOS

Para elegir el zapato perfecto debes combinar comodidad y elegancia, dado que son ceremonias en las que se pasa mucho tiempo de pie y un zapato molesto puede arruinarte

el día.

Combinar zapatos con el bolso es una apuesta clásica y segura, pero debes crear un conjunto que tenga armonía visual sin necesidad de combinar colores iguales. Si optas

por unas sandalias (siempre sin medias) y si tus piernas no lucen todo lo morenas que desearías, no te preocupes, elige una crema hidratante con algo de color y problema

resuelto.

COMPLEMENTOS

Sin duda alguna son los reyes, porque pueden convertir el vestido más sencillo en algo magnífico. Una buena opción es elegir un vestido sencillo, de un único color y complementarlo con una pamela o tocado sofisticado.

Si optas por un tocado para una ceremonia de tarde/noche, debe ser algo discreto. En estos últimos años los diademas han tenido muchísimo éxito. No caigas en el error de ponerte gafas de sol. Jamás una invitada deberá llevarlas.

BAUTIZOS

EL VESTIDO

Por supuesto el vestido será siempre una de las opciones más sencillas y acertadas, pero vamos a sacar el máximo partido a las prendas que tenemos en nuestro armario

y con un poco de tiempo e imaginación crearemos el look perfecto con una inversión mínima.

Seguramente tengas en armario una falda que te has puesto en muy pocas ocasiones (o en su defecto unos pantalones palazzo o similares) y una blusa sencilla en un solo color. Perfecto, pues ya tienes la base para crear tu combinación ganadora para este evento.

O incluso el traje de chaqueta y pantalón que está impecable y que aunque te parezca muy aburrido no lo descartes, con los complementos adecuados le daremos la elegancia necesaria para convertirlo en el look de invitada perfecta.

Reutilizar nuestras prendas para diversas ocasiones (y más cuando se trata de prendas que a penas hemos usado) es la mejor forma de optimizar la inversión que hacemos en ropa

COMPLEMENTOS

Imprescindibles en todos todos los looks, pero cuando se trata de reutilizar prendas de ropa para crear nuevas combinaciones, los accesorios son los el punto focal de nuestras combinaciones.

Si decides utilizar un falda con una blusa, completa esta idea con un cinturón más o menos sencillo en función de los adornos del resto de la ropa, un colgante y unos pendientes. En cambio si optas por reutilizar el traje chaqueta, encuentra un maxi-collar y combínalo con un anillo colorido para darle la vitalidad que hará brillar ese conjunto.

En ambos casos un bolso de mano (tipo sobre) será más que suficiente para darle esa segunda oportunidad a nuestra elección.

ZAPATOS

Puesto que hemos decidido reutilizar el máximo de prendas posibles que tengamos en nuestro armario, vamos a terminar haciendo lo mismo con los zapatos. Seguramente tengas un par de zapatos de tacón o bien unas sandalias en color negro, nude

o camel. Pues ya tienes el calzado ideal para cualquiera de los dos looks sin necesidad de complicarte más la vida.

COMUNIONES

EL VESTIDO

Estamos en plena primavera y apostar por tonos claros serán un acierto: Coral, verde menta, marfil o cualquier otra tonalidad neutra que favorezcan tu tono de piel y cabello. En la media de lo posible evita tonos demasiado intensos, estos los dejamos para las bodas.

Recuerda que al tratase de una ceremonia de mañana/mediodía el vestido será de un largo medio (por la rodilla) y al ser una ceremonia religiosa, dentro de la iglesia es necesario llevar los hombros cubiertos.

ZAPATOS

¿Tienes ya en tu armario un par de zapatos color nude? Si los tienes, enhorabuena, ha llegado la hora de usarlos. Y en caso contrario, aprovecha tu invitación a la comun

ión para hacerte con un par. Unos stilettos en color nude son fundamentales en nuestro fondo de armario puesto que además de ser muy sencillos de combinar, los puedes utilizar tanto en verano como invierno con todo tipo de looks, incluso con los más informales como pueden ser unos vaqueros con una camiseta.

COMPLEMENTOS

Una vez más los accesorios serán los que den a nuestro look ese toque especial el cual refleja parte de nuestra personalidad. Por tanto, al igual que con la ropa, elige complementos con los cuales te sientas realmente cómoda y cuando te veas en el espejo te identifiques y no te sientas como disfrazada.

La seguridad que nos da un estilismo creado acorde a nuestra personalidad y gustos la perciben los demás a nuestro alrededor y esto es siempre el mejor de los refuerzos para nuestra imagen.

Hay que evitar cualquier tipo de tocado y si realmente quieres llevar algún adorno en el pelo , prueba con una diadema muy discreta o incluso horquillas tipo joya, con alguna forma especial o elementos decorativos. Pero en la medida de lo posible, aléjate de los complementos demasiado brillantes y prueba mejor con aquellos que den frescura a tu look. Un anillo de piedras naturales , pendientes sencillos y un bolso de mano (tipo sobre mucho mejor) en un color que complemente el de tu vestido, serán más que suficientes para que luzcas impecable.