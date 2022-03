La moda no entiende de edades y Nuria Roca da fe de ello. Siempre que abre su guardarropa, se viste y nos muestra el conjunto en sus redes sociales. Ella es, además de una mujer todoterreno, nuestra fuente de inspiración cada semana. Desde siempre se dedica a brindarnos lookazos a través de sus fotografías. Gracias a sus estilismos, inculca estilo a varias generaciones que encuentran en la periodista la elegancia, el carácter y la sensualidad necesaria para comerse el mundo en un abrir y cerrar de armario. Porque amigas, las mujeres maduras son hoy un escaparate importante a la hora de vestir.

De hecho, lo que nosotras nos ponemos hoy, ya lo llevaron nuestras madres o incluso nuestras abuelas, en sus años dorados. Y es que tanto en los desfiles de moda, como en las redes sociales, las nuevas colecciones siguen demostrando que tener gusto es apto para cualquier edad. Y aunque en Instagram la mayor parte de las influencers son jóvenes, cada vez encontramos más perfiles para mujeres de 40, 50 o incluso más. El de la protagonista de nuestra noticia de hoy, es una de ellas.

Nuria Roca y su último ‘total look’ vaquero que pasa de generación en generación

El tejido vaquero; en todas las prendas, camisas, vestidos, faldas, jeans… es el tejido que nunca pasa de moda y aguanta año tras año al devenir de las tendencias. Hoy hemos descubierto que no solo está muy moda, también es el favorito de famosas como Nuria Roca, que triunfado en las redes sociales gracias a un conjunto denim sencillo y perfecto, tengas la edad que tengas. La camisa vaquera clásica es de Levi’s (80 euros), en oversize, tiene dos bolsillos grandes a la altura del pecho y cubre las caderas. Es un básico que sienta genial porque el color azul aporta luminosidad a la piel y al ser holgada no ajusta la figura y no marca demasiado las zonas más complicadas (cartucheras, barriga…).

Los pantalones son de la firma Rag & Bone. Su pata acampanada a la altura del tobillo, con detalles desflecados, lo hacen especiales. Su precio ronda los 200 euros y son elásticos. Son perfectos para presumir de zapatos. Ella lleva unos salones de piel de becerro en color amarillo vibrante de Balenciaga. (Aunque los suyos actualmente están fuera de ‘stock’, tienen un precio aproximado de 800 euros).

Las prendas básicas que te ayudarán a parecer más joven