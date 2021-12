El estampado de leopardo también es apto para mujeres de más de 50 años y el lookazo que se ha marcado Carmen Gimeno es una prueba de ello. Es un coloreado que se endemonió hace unos años y directamente se relacionada con un estilo más ‘choni’ o más hortera. Sin embargo, si sabes cómo llevarlo lo incorporarás a tus looks. Además siempre es tendencia.

El estampado de leopardo es apto pasado los 50: palabra de influencer

La influencer Carmen Gimeno de 58 años es el icono de moda en el que se fijan mujeres maduras con estética juvenil. Su forma de vestir, siempre en alta tendencia, nos recuerda que el estilo no tiene edad. En su armario conviven prendas de lujo, con prendas low cost, siendo el calzado deportivo el toque de moderno con el que completa siempre sus outfits.

Ahora que el invierno se ha instaurado de lleno en nuestras vidas, elegir las mejores prendas para cada ocasión es una ardua tarea. Carmen ha escogido para ir a la oficina o salir a comer o cenar con amigas un jersey con estampado de leopardo de un color llamativo, pero muy socorrido cada temporada: el azul.

Se trata de un diseño de Zara de manga larga, cuello subido y punto jacquard perfecto para lucir elegante con un toque moderno. Lo ha combinado con una falda de tubo de tiro alto y largo midi, deportivas Veja en color negro y bolso tote de Gucci.

Carmen Lomana también se suma al estampado de moda

Carmen Lomana, ‘fashion victim’ por excelencia, es otra de los iconos de moda que se ha atrevido con el animal print en casi todas sus versiones. Uno de sus looks más originales con el estampado en cuestión fue en forma de vestido de tubo y en color amarillo. Una opción que completó con un bolso de Loewe cuyas asas eran en verde neón.

Pero no es la única vez que la empresaria ha lucido este estampado, lo incluye con frecuencia en muchos de sus estilismos y suele combinarlo con negro, la apuesta 100% ganadora.

Cómo llevar el estampado de leopardo y no ser hortera

No es fácil de combinar. Si vas a decantarte por el estampado de leopardo añade prendas discretas para dejarle el protagonismo y que el look no quede demasiado estridente. Por ejemplo, si vas a utilizar un jersey parecido al de Carmen Gimeno, fíjate en cómo lo lleva ella con una falda en color negro para dar equilibrio al outfit.

Por eso mismo, para armonizar el look, conjúntalo con básicos en color blanco, negro, rojo o pude y acertarás seguro. Y en cuanto al tejido, con cuero (o su versión sintética) en negro fusionan de maravilla. Otra opción muy práctica y sencilla es conjuntar tus partes de arriba en leopardo con jeans, recurre a ellos sin miedo porque pegan con todo y son acierto seguro.

Eso sí, elijas el conjunto que elijas, para no recargar demasiado el estilismo escoge zapatos o zapatillas discretas y no abuses con los complementos, cuánto más minimalistas; mejor.

Si no te atreves a llevarlo en prendas, puedes empezar por incluir detalles de leopardo en los complementos, como en los bolsos, bufandas o zapatos.