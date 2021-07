La esposa de Carlos Fitz-James Stuart eligió un precioso vestido de flores para su pedida de mano. Un look que puedes imitar para tu próximo evento.

El sábado 22 de mayo se daban el «sí quiero» Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini Lacalle en una boda que quedará para el recuerdo. Fue, como no podía ser de otra forma tratándose del enlace entre el conde y la condesa de Osorno, en el Palacio de Liria. Y a ella acudieron muchas de las mujeres más estilosas de la sociedad española. Entre ellas, Eugenia Martínez de Irujo, Inés Domecq o Sofía Palazuelo. Sin embargo, y aunque los looks de invitada en su momento nos dejaron con la boca abierta, fue el vestido de novia el que ha que nos robó verdaderamente el corazón.

La joven de 31 años sorprendió con un precioso vestido de Navascués que aunaba a la perfección tradición y actualidad. Se trataba de un vestido de corte imperio con escote en V realizado en georgette pesante de seda natural con doble falda y enagua en satín con remate bordado y mangas de una pieza abullonadas; cuya cola de tul, independiente, presentaba un bordado en tonos rosas y rojos sobre gazar, de lo más bonito. Un diseño de lo más elegante que nos cautivó. Aunque no sabemos si tanto o menos que el look que eligió para la pedida de mano; look que hoy por fin hemos conocido.

El increíble vestido que Belén Corsini llevó en su pedida de mano

Lo hemos podido ver gracias a que Matelier, la marca de la que decidió vestir para tal importante ocasión, lo ha compartido a través de sus redes sociales. «Qué ganas tenía de enseñaros el vestido que le hicimos por su pedida de mano»; escribía la diseñadora a través de @matelier.design, el Instagram de la firma. Se trata de un diseño creado especialmente para ella que presenta un precioso escote halter y falda ceñida con volante. Un modelo confeccionado en gasa estampada verde oscura con margaritas en nude que no podía sentarle mejor a la novia.

Belén, que estaba guapísima con él, quiso combinarlo de la manera más sencilla. Añadió a sus pies unas elegantísimas sandalias metalizadas en dorado y recogió su pelo en una simple pero siempre acertada coleta baja. Un combinación ideal para un día de lo más especial que, desde aquí, te animamos a que copies en tus próximos eventos. Y es que, Belén Corsini la llevó para su pedida de mano pero tú perfectamente podrías elegir un modelito similar para acudir como invitada a una boda o para triunfar en un cumpleaños con amigas.