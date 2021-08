La presentadora ha compartido a través de su cuenta de Instagram un look de lo más juvenil. ¡Te contamos todos los detalles!

Sara Carbonero es una de las mujeres con el estilo más definido de nuestro país. Sus looks siempre suelen ser de inspiración bohemia y tienden a tener aires hippies y relajados. Una manera de vestir de lo más característica que ha conquistado ya a más de tres millones de seguidores en Instagram. Sus estilismos son tan originales y adorables que le han llevado a crear su propia marca de ropa, Slow Love, una firma que fundó hace unos años junto a su amiga y compañera Isabel Jiménez y que ahora triunfa de la mano del grupo Cortefiel. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues las dos periodistas y diseñadoras se han convertido en las mejores embajadoras de sus propias colecciones. O si no que se lo digan a la expareja de Iker Casillas, que ha vuelto a enamorar a sus fans con un conjunto de lo más original cuyo protagonista es un top de punto calado de su firma. Un diseño de lo más juvenil que no hemos podido evitar comentar.

El look más juvenil de Sara Carbonero con un top de su marca como protagonista

Decimos que el conjunto no puede ser más juvenil porque con él la periodista parece toda una adolescente. Y es que, sin duda, es un look que bien podría llevar las chicas más jóvenes de Tik Tok y recibir todo tipo de ovación en la red social del momento. Se trata de un modelito compuesto por un top de Slow Love. Concretamente, el modelo Tricot de la marca. Un diseño de 19,99 euros de punto calado en hilatura sostenible, escote cuadrado y corte recto que, en color blanco, resulta ideal para los días más cálidos del verano.

Sara Carbonero ha combinado este maravilloso top con unos shorts vaqueros igual de ideales (pero no igual de económicos). Y es que se trata de un modelo de Loewe de 490 euros que, de cintura alta y en tejido denim; presenta un original estampado de calendario lunar, bolsillos laterales, bolsillos traseros de ojal y bajo deshilachado. Unos shorts muy juveniles que seguramente tu hija o tu sobrina esté deseando incluir en su armario. A modo de calzado, la presentadora ha elegido unas bonitas cuñas de Popa que, rebajadas al 50%, tienen un precio de 47,96 euros. Un diseño abierto con cuerdas forradas en yute natural en color blanco con una cuña de 7 cm y un color natural de lo más veraniego.

Una combinación que nos resulta un acierto de los pies a la cabeza y que, esperemos que estéis de acuerdo, quita bastantes años de encima a la presentadora. ¿O no?