A pesar de que las temperaturas han bajado de manera drástica en gran parte del país, nuestras famosas sacan a relucir sus vestidos más sensuales, coquetos y sofisticados para las fiestas que se celebran en la capital madrileña. La última de ellas ha sido esta noche lunes 22 de noviembre que tiene lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los Premios Woman Planet, que entrega la revista homónima, de Prensa Ibérica, y que este año apuesta por la sostenibilidad y da un giro a sus candidaturas premiando iniciativas sostenibles y trayectorias que han marcado un antes y un después en el sector de la moda y de la belleza. A esta gran fiesta no han faltado Eugenia Martínez de Irujo, Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Paula Echevarría o Penélope Cruz (que ha entrado por la puerta de atrás), entre otros muchos rostros conocidos.

Eugenia Martínez de Irujo elige un clásico traje que reinventa

Recién aterrizada de Estados Unidos, Eugenia Martínez de Irujo ha sido de las primeras en llegar a la gran fiesta de la noche madrileña. Ha pasado unos días en Los Ángeles, donde acudió a Los Grammys Latinos acompañando a su pareja, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music en España y Portugal. Posteriormente, aprovechando que estaba al otro lado del charco, hizo una escapada a Nueva York.

Sin darle tiempo a vaciar la maleta, la duquesa de Montoro ha dejado de lado sus estilismos coloridos y con aires hippies y ha sorprendido con un clásico traje para la gala de esta noche. Se trata de un sencillo dos piezas compuesto por blazer entallada y un pantalón chino que firma Teresa Helbig. Le ha añadido una camisa blanca con detalles troquelados. El toque más cañero se lo ha puesto gracias a sus botines negros con tachuelas de Serena White Heaven, una de sus firmas favoritas.

Paula Echevarría triunfa en su regreso a las fiestas

Hacía tiempo que no veíamos a la actriz posando en un photocall con motivo de un acto público de este alcance. Ahora, en su regreso, lo ha hecho pisando fuerte. Pero fuerte. Ha elegido un espectacular vestido de Michael Costello, uno de los modistos favoritos de muchas celebrities. Se trata de un vestido largo, con un escotazo en V, mangas de murciélago, hombreras y una enorme abertura lateral que dejaba ver una pierna perfectamente tonificada. En un color gris con detalles en antracita, Paula Echevarría se ha convertido en una de las mujeres más esperadas para esta gala y en una de nuestras favoritas. Ha combinado este look con sandalias minimalistas, clutch con apliques plateados y joyas con piedras negras. Pero ojo, estos no son los únicos estilismos que hemos visto desfilar por la alfombra roja. Te mostramos todos los looks.