Tras un verano especialmente caluroso, los días de lluvia se esperan con más ganas que nunca. Para esas jornadas que amanecen con nubes y se presiente un buen chaparrón, nada mejor que los chubasqueros. Una prenda cómoda, versátil y perfecta para evitar que el aguacero empape nuestra ropa. Hemos creado una completa lista de impermeables que seguro se adaptarán a tus necesidades. ¡Toma nota y descubre nuestros favoritos!

Desde el más clásico, el de estilo marino en color amarillo que nos recuerda a nuestra niñez, al más moderno con un estampado de impacto. Los tenemos para todos los gustos y en una amplia gama de colores. Para las mujeres amantes de los básicos, entonces nada mejor que una prenda ligera que perdure en el tiempo y se convierta en imprescindible de nuestro fondo de armario cuando la lluvia esté por llegar. También que posea mucho estilo y se ajuste a nuestras necesidades, para ello hemos elegido un chubasquero de la firma Batela, especializada en estilo náutico.

Los chubasquero más modernos

Si lo que estás buscando es una prenda moderna para esos días lluviosos de entretiempo, entonces hemos encontrado algunos chubasqueros perfectos que además de sus características técnicas también aportan estilo a nuestro día a día. Uno de nuestros favoritos es el que nos presenta Rosalita McGee, de estilo gabardina, con un estampado geométrico muy bonito que hará que nos pases desapercibida durante las jornadas más grises.

Otro chubasquero ideal es el de Tanta en un color azul claro muy favorecedor y un corte, por encima de la rodilla idóneo para que la ropa no se moje. Está confeccionado en poliuretano y posee una cómoda capucha con visera destinada a los días más desapacibles. No solo esto, también cuenta con unos puños corta viento en el interior de la manga para protegernos de la inclemencias climáticas. El diseño con topos que nos propone Touché Privé también es otro de nuestros predilectos. Un modelo alegre, muy ligero, que aporta esa nota diferente a esos días grises del año que están por llegar. Así que no lo olvides, prepara tu armario para el entretiempo con un buen chubasquero que seguro te salvará de muchos apuros, entre ellos, empaparte por completo.