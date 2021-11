Su agenda vuelve a estar a tope. Chenoa está ya con la temporada de ‘Tu cara me suena’ pero aún así encuentra huecos para acudir a algún acto, eso sí, con la solidaridad o la música como protagonistas. Lo hizo hace unas semanas para acompañar a Eva Longoria en la gala Global Gift en París y lo ha hecho ahora para asistir al estreno de uno de los musicales más esperados, el que recuerda las canciones de Queen.

De negro para el estreno

Y como la ocasión lo merecía, Chenoa se puso rockera con el look, que era de lo más apropiado tratándose de ‘We will Rock You’, una cita que recoge las canciones de una de las bandas más importantes de la historia de la música. Y además, el estilismo le permitía no pasar frío, que también era importante en estas fechas.

La cantante mallorquina se decantó por un total look en negro con prendas de lo más efectivas. Eligió unos pantalones de cuero con un poco de campana, una prenda que no puede ser más tendencia esta temporada en que todo lo de este tejido se lleva. Ella los acompaña con un jersey de cuello cisne básico, también en negro que remata con un collar dorado de grandes dimensiones para aportar luz al rostro.

Sin pasar frío

La estrella del look era sin duda una chaqueta que, además de muy original era de lo más abrigada. Se trataba de una prenda también negra pero con detalles de animal print en la zona de los codos. Añadía además tachuelas por algunas zonas y estaba rematada por pelo en la zona del cierre frontal, en las mangas y en la parte inferior.

En el evento Chenoa posó con su gran amiga, la también cantante Natalia, con quien coincidió hace ya dos décadas en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Natalia también apostó por el negro para la cita con el rock de Queen, aunque en su caso el estilismo iba por otros derroteros. La joven eligió un vestido ajustado de Zara con cut out en la zona de la cintura y lo completó con una americana larga, también negra, de inspiración navy, medias negras y unos zapatos con plataforma.

Los invitados al evento

Chenoa y Natalia no fueron las únicas que no quisieron perderse la puesta de largo del musical. A la cita en el teatro Bankia Príncipe Pío de Madrid, donde estará presente el montaje acudieron otros rosotros conocidos como Alonso Caparrós, Irene Villa o Miriam Díaz Aroca, que también posó en el photocall con una actitud de lo más divertida.