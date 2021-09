Chenoa ha presumido de pies con las bailarinas de lunares, que están de rabiosa tendencia esta temporada. Los lunares son el estampado del otoño.

Los lunares se han convertido en el estampado fetiche de las que más saben de moda esta temporada. Sin lugar a dudas, este otoño damos paso a una nueva fase lunar con la que pisar fuerte durante los próximos meses. Sacamos nuestro lado más flamenco apuntándonos a esta tendencia que temporada tras temporada se va renovando y reinventando. Incluso nos atrevemos a decir que se ha convertido en un clásico y ya es un concepto atemporal en el que necesitamos invertir sí o sí. Por eso mismo, Chenoa tiene el zapato más tendencia. Es habitual ver a la artista enseñándonos su look en su «foto-espejo» casi a diario y ha sido precisamente en una de sus últimas publicaciones donde hemos fichado los salones de lunares que queremos copiar.

La artista crea el look perfecto a base de básicos atemporales con un toque flamenco

Chenoa ha compartido su último look que es súper fácil de copiar. Se ha enfundado en unos jeans pitillo negros (que todas tenemos en nuestro armario) y le ha añadido un crop top básico en negro con el que presume de una figura envidiable y de un vientre plano. Le ha añadido una camisa oversize en blanco, otro básico atemporal que temporada tras temporada nos ponemos en los meses de entretiempo. Pero sin lugar a dudas, lo que más nos llama la atención son sus salones de lunares. Los suyos son de Azarey y en su página web están rebajados. Si su precio anterior era de 49,99 €, ahora te puedes hacer con ellos por 24,99 €. La cantante es una gran fan de esta marca.

El resultado final del total look no nos puede gustar más. Y es que es ideal tanto para la vuelta a la oficina como para salir a tomar algo con amigas. Una elección más que acertada la de la cantante que no deja de triunfar entre sus seguidores. Y vosotros, ¿os atrevéis a a copiarla? No te pierdas el conjunto.