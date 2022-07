Tras dos años de parón obligado por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, uno de los días más esperados para los Grimaldi y en especial para Carolina de Mónaco llega por fin: el Baile de la Rosa. Será este viernes 8 de abril cuando en el Sporting Club de Mónaco desfilen los diferentes miembros de la familia monegasca para disfrutar de este baile que reúne a casi todos los Grimaldi. Carolina de Mónaco ejerce año tras año de anfitriona de esta evento que tradicionalmente inaugura la primavera en Mónaco y que reúne a las mayores fortunas de Mónaco. Sin embargo, este año se ha visto obligado a retrasarse por la pandemia.

Las mujeres de la familia Grimaldi brillan en el Baile de la Rosa con espectaculares looks

Carolina de Mónaco, Beatrice Borromeo, Carlota Casiraghi o Alexandra de Hannover son algunos de los miembros que lucen espectaculares vestidos diseñados a medida para esta gran noche. Debido a la excelente relación que los Grimaldi han tenido con Karl Lagerfeld, la mayoría de estilismos de la anfitriona y su hija han sido de la maison francesa, Chanel. Las princesas han lucido impecables looks que hemos recopilado en este artículo. Pero no únicamente han sido ellas las que han deslumbrado en este evento social, sino que también otros miembros como Beatrice Borromeo o Charlène de Mónaco. Aunque esta última no ha acudido en muchas ocasiones.

La última vez que vimos a Charlène disfrutar de este baile fue en el año 2014. Desde entonces, el príncipe de Mónaco llega junto a su hermana, Carolina de Mónaco. Todo apunta que la mujer de Alberto volverá a perderse esta cita, sobre todo después de sus operaciones en Sudáfrica y su ingreso en una clínica privada en Suiza. Aunque poco a poco va retomando su agenda oficial, el distanciamiento entre Charlène y Carolina de Mónaco ha hecho que durante años la primera no acudiera a esta cita. Algo que está previsto que vuelva a repetirse. Sin embargo, en las ocasiones que ha aparecido nos ha dejado looks de infarto. Te mostramos nuestros 10 looks favoritos del Baile de la Rosa. ¡Sigue leyendo!