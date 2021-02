El chaleco favorito de Tamara Falcó y ahora también el tuyo es en clave maxi, acolchado y que se convertirá en el nuevo abrigo que no te quitarás

Este año, el chaleco se ha puesto más de moda que nunca. Pero dejando un poco de lado aquellos de punto en todas sus versiones (extralarge, crop top, de colores, a rayas, con estampados…) vamos a hablar del que se convertirá en tu nuevo abrigo favorito. Y que además, ya ha conquistado a muchas influencers y famosas de la talla de Tamara Falcó o la mismísima infanta Sofía. El chaleco en clave puffy y extralargo. Perfecto para salir a la calle e ir abrigada sin renunciar a la moda de los chalecos.

El abrigo de la infanta Sofía de inspiración casual sport

Como hemos dicho anteriormente, una de las pioneras en lucir esta prenda que nos ha cautivado a todas fue la infanta Sofía. Lo lució durante la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2020: Somao el pasado mes de octubre adelantándose así a la que ha sido una de las grandes tendencias y que seguiremos viendo durante los próximos meses. Sorprendió con un look de lo más desenfadado, de inspiración casual sport, donde destacaba su abrigo chaleco acolchado con capucha en color verde oliva de Zara. Lo combinó con jersey cuello cisne de Massimo Dutti, pantalones culotte de para ancha en marrón y zapatillas deportivas blancas de Hugo Boss.

Desde entonces, lo hemos podido ver en todas las tiendas low cost. Este tipo de chalecos son perfectos para llevarlos como abrigos de entretiempo ya que son la pareja perfecta de jerséis finos. También durante los días más frescos pero soleados los puedes combinar con jerséis de tejidos más calentitos y envolventes como la lana. La clave está en escoger tu talla ideal, ya que si te está muy grande el resultado no es nada favorecedor.

La prenda de abrigo que conecta con la tendencia puffy

Este invierno hemos visto como las prendas de abrigo en clave puffy se iban convirtiendo en las favoritas de las que más saben de moda. Ahora, este tipo de chalecos sigue esa estela pero todavía en clave más fashionista. Y es que son muchas las que no encuentran el momento para ponerse esta prenda, pero estáis equivocados, puedes darle más uso de lo que creéis. Muy alejada de ser una prenda únicamente siguiendo la estela de las tendencias, también se convierte en un fondo de armario al que podrás darle mil y un uso. Y es que si tenemos en cuenta que las prendas acolchadas y las extralargas son un must have esta temporada, si aunamos ambas tendencias el resultado es este nuevo abrigo que ya llevó la infanta Sofía y que se convertirá en tu favorito. ¡Apúntante a ellos! Te hemos hecho una selección de nuestros favoritos para imitar el look de la hija de menor de los Reyes, Felipe y Letizia.