La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha diseñado una fantástica colección para el hogar junto a Carmen Borja ¡y nos ha enamorado!

Sus hermanas fueron primero pero ahora es el turno de Chabeli Iglesias. Mientras que Tamara Falcó triunfa con su firma de ropa y Ana Boyer colecciona éxitos con su original marca de gorras; la mayor de las hermanas Preysler no ha querido quedarse atrás y nos ha sorprendido gracias a su magnífica colección para el hogar. Una línea de ropa de cama, mantelería y sets de baño que ha creado junto a Carmen Borja y que presentó hace unos días en Madrid, tras una visita express a la capital.

Sin embargo, esta no es la primera colaboración que realiza junto a la empresa asturiana. Ya lo hizo hace unos meses y, dado el éxito que tuvo, lanza ahora una fantástica colección para el hogar bajo el nombre Chabeli Iglesias by Carmen Borja que promete ser todo un éxito esta primavera; pues la hija de Isabel Preysler y Julio Iglesias lleva más de veinte años en el mundo de la decoración y, como herencia de su madre, tiene un gusto exquisito. Lo que no significa que no sea económico. Y es que ella ha querido crear «una colección con precios asequibles, sin renunciar a la calidad, y con diversidad de estilos pensada para diferentes hogares». ¿Se puede pedir más?

Chabeli Iglesias by Carmen Borja, la nueva colección para el hogar de la hija de Isabel Preysler

Chabeli tuvo claro, desde un principio, su apuesta por esta empresa española dirigida por Yolanda Pisa Borja que realiza todo su proceso de confección, distribución y fabricación en el territorio nacional. Y es por ello por lo que no ha tardado en crear una colección elegante, sofisticada y, sobre todo, muy cuidada. Los nuevos artículos de Chabeli Iglesias by Carmen Borja están inspirados en el Mediterráneo y también en el campo y en la naturaleza. En sus colecciones hace un guiño a la región italiana de La Toscana, la campiña francesa y Andalucía. Diferentes líneas que forman sus creaciones de ropa de cama y que juegan con los tonos blancos, piedras y naranjas oxidados confeccionados en tejidos de gran calidad como el lino.

Esta nueva temporada, además de ropa de cama, Chabeli Iglesias nos presenta también una colección para la cocina que tiene como base principal los cuadros vichy en rojos, verdes y amarillos; una tendencia ideal para los meses de primavera que nunca pasa de moda. Y es que si algo tiene esta línea es que es perfecta para esta temporada pero también para cualquier otra. ¡La calidad y el buen gusto son siempre atemporales!