Nada como volver a ver a Chabeli Iglesias después de una temporada para saber que, aunque más discreta, también ha heredado gran parte del estilo de la familia Preysler. Nos encantan sus propuestas de estilo. Esta vez lleva las sandalias perfectas que esta primavera (y verano) vas a querer tener 100% seguro y que a nosotras, personalmente, nos encantan.

Cuando pensamos en la llegada del buen tiempo y lo cerca que tenemos la época de sol y terraza, no podemos dejar de pensar en el cambio de armario y en retirar las botas, por sandalias, cuñas y alpargatas de todo tipo. Por eso, el calzado de la hija mayor de Julio Iglesias nos parece perfecto para arrancar la nueva estación pisando fuerte.

Vivir en Miami es estar en el paraíso todo el año y disfrutar del buen clima constante. Una bendición que nos genera mucha envidia, pero que nos ayuda a saber, antes que nadie, el calzado fresquito que arrasa. Aprovechando su última aparición, hemos podido ver cuál será el modelo de sandalia estrella de la primavera del 2023. Al borde de una piscina, con un look de pantalón vaquero de pitillo en color azul oscuro y blusa blanca con bordados, las protagonistas son unas sandalias de cuña destalonadas de piel y en color beige.

Se trata de un calzado elegante, con un tacón sensato y en tono más oscuro para contrastar con el resto de la pieza. Por otro lado, tienen puntera redonda y abierta, y una hebilla en el talón para reforzar la sujeción.

Consigue las sandalias de cuña de Chabeli Iglesias

No hace falta comerse mucho la cabeza para elegir un calzado de verano cómodo. Como ves, las sandalias de cuña de Chabeli son ideales para completar todos los looks estivales. Son perfectas para sumar centímetros de altura sin tener que recurrir a modelos de tacón muy alto. Aunque tienen cierta altura te harán sentir como si estuvieras en zapatillas. Las suyas son la alternativa perfecta porque no pasan de moda y son súper fácil de llevar con formas de vestir diferentes.

Este tipo de calzado queda bien con cualquier básico, desde jeans hasta los shorts, pasando por vestidos camiseros o el pantalón de pinzas, por lo que podrás llevarlo de lunes a domingo en cualquier tipo de plan, incluso para ir a la oficina.

Todo suena genial, ¿verdad? Pues aunque las suyas de la marca Clarks ya no están disponibles, sí que tenemos varias copias similares. ¡Te las dejamos en nuestra galería!