Bajan las temperaturas y las famosas traen el mejor avance de las tendencias. ¿Qué vamos a llevar los próximos meses? Entre las prendas que van a arrasar en estilo durante el periodo otoñal, encontramos la blusa bordada de Chabeli Iglesias. La hija mayor de Isabel Preysler ha celebrado la llegada de septiembre con una camisa monísima que hemos encontrado muy similar en El Corte Inglés para que copies su estilismo.

Chabeli no suele asistir a eventos y no es habitual verla con frecuencia, pero en las últimas horas nos ha sorprendido con su presencia desde su casa de Miami donde no falló con la elección de su look. Para la 'vuelta al cole', la celebrity apuesta un ‘casual look’ muy básico, pero ideal: combina unos pantalones negros ajustados con una blusa de estilo boho-chic que nos ha enamorado. Se trata de un diseño muy romántico en color crema, con bordados desde la mitad de la manga, cuello en 'V', y con detalles de puntilla. Y, como suele ocurrir con cada prenda que saca a la luz, ha arrasado.

Copiamos por 23 euros la blusa más chic de Chabeli Iglesias

Las blusas románticas no solo son las favoritas de mujeres que adoran el estilo bohemio sino que se han convertido en la prenda más chic para añadir a los outfits más clásicos. Si te gusta llevar camisas pero buscas una que tenga un diseño especial y diferente, Chabeli Iglesias ha dado con el modelo perfecto. Se trata de una blusa práctica y fémina que es ideal para crear estilismos rejuvenecedores.

Si bien en pleno otoño buscaremos prendas de abrigo, también seremos testigos del auge de las blusas bordadas como la prenda favorita para llevar de la oficina a una comida con amigas. De hecho, hasta las mujeres más 'pijas', como la hija de Isabel Preysler, caen rendidas ante las infinitas posibilidades que ofrecen este tipo de prendas. Y si la lleva ella que está consagrada como una de las mujeres con más estilo de panorama patrio, sin duda alguna, tenemos que añadir un modelo como el suyo en nuestro armario de entretiempo.

COMPRAR BLUSA BORDADA

Por eso, como nos encanta esta idea estilística para nuestro día a día, hemos buscado una parecida para copiar el ‘outfit’ y, por suerte, ¡la hemos encontrado! Hay una blusa de El Corte Inglés que también es de color crema, está bordada, tiene escote en forma de pico y la manga abullonada.

Es la prenda perfecta para cualquier ocasión en la que tengas que ir elegante, pero informal, y tiene un precio de 23, 99 euros. Además, está hecha de 100% algodón.