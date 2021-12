Fue su diseñador de cabecera, además de su íntimo amigo y confidente. La relación entre la princesa monegasca y el Karl Lagerfeld fue mucho más de la que se establece entre el creador y su musa. Por eso desde que el káiser de la moda falleció el 19 de febrero de 2019, no falta a ninguno de sus homenajes y actos que se celebran bajo su nombre. La última ha sido la cena de gala que tuvo lugar en el One Monte-Carlo conference Center, organizada por Sotheby’s, donde se subastaron muebles, objetos personales y dibujos del que fuera director creativo de la casa Chanel durante más de treinta y cinco años. Carolina de Mónaco volvió a deslumbrarnos con su look, que puede ser la mejor inspiración para lucir durante los días más especiales de estas fiestas navideñas.

Pasan los años, llegan nuevas generaciones de royals, pero Carolina continúa siendo la princesa más elegante y admirada. Sin sucumbir a los retoques estéticos, como han hecho otras colegas, y luciendo su melena con canas, la princesa de Hannover reina sin discusión en el trono de la moda. En esta cena de gala, con un look discreto y sencillo, volvió a triunfar.

El look de Carolina de Mónaco con el que vas a triunfar esta Navidad… Ideal si has pasado los 50

La princesa eligió un pantalón palazzo negro de seda, que combinó con un maravilloso top de manga larga y cuello a la caja totalmente bordado de pedrería, en tonos azules y marrones. Una combinación sencilla y clásica que, a la vez, se convierte en la mejor opción para un look festivo si has pasado los 50. Nada de escotes, ni de mostrar los brazos y rodillas (que a partir de cierta edad son dos de las partes más delicadas de mantener en forma).

El «toque Carolina» lo puso con sus espectaculares joyas. La princesa es fan de los pendientes, pulseras y anillos XXL y de los diseños de fantasía. En esta ocasión optó por unos pendientes largos en forma de lágrima de aguamarinas, a juego con el espectacular anillo que lucía en el dedo anular de su mano derecha. Sin la posibilidad del joyero de una royal a nuestro alcance, nos tendremos que conformar con los grandes diseños de bisutería para imitar su estilismo.

Karl Lagerfeld, su diseñador de cabecera

Aunque en su juventud Carolina fue fiel a los diseños que Marc Bohan creara para Dior, él fue el autor de su traje de novia para casarse con Philippe Junot, enseguida Karl Lagerfeld con Chanel se convirtió en su diseñador de cabecera. Tras la muerte del creador alemán la princesa de Hannover se mantiene fiel a la firma francesa, tanto con los modelos vintage como con los de la nueva directora creativa de la maison, Virginie Viard.