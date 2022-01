No nos cansamos de admirar todos y cada uno de sus looks. Carmen Lomana es una de las mujeres con más estilo de nuestro país, elegante, y a la vez con un toque divertido en muchos de sus looks, como ha demostrado con el último de ellos protagonizado por unas botas muy cañeras. Con una intensa vida social, la empresaria nos deleita prácticamente todos los días con sus estilismos, pero no solo en los distintos actos y en las fiestas despliega todo su glamour, en los looks de calle también siempre la encontramos divina.

Una de las cualidades que mejor definen a Carmen es que vive su vida como quiere y no le importa nada el qué dirán. «Vive y deja vivir» podría ser el lema que mejor le encaja. También si hablamos de su estilo. La socialité no se ciñe a ninguna regla. Nada de convencionalismos ni de cortapisas, la edad solo es un número y pasados los 70 nos demuestra que va ideal con un estilismo que también podría llevar una chica de 20.

Vestido mini, abrigo con pelo y botas mosqueteras: la combinación top de Carmen Lomana

A Carmen Lomana siempre la vemos impecable. Puede ser la más lady con un vestido negro, stilettos, guantes y collar de perlas, o elegir la combinación más divertida y con un punto transgresor. Así ha sido en esta ocasión.

La empresaria ha optado por un vestido mini estampado en tonos caldera, pero lo que ha llamado la atención han sido los complementos que lo acompañaban, comenzando por un abrigo de doble faz crudo con bordados en el bajo y rematado en pelo largo, de Miu Miu y, sobre todo, sus botas camel mosqueteras, firmadas por Chanel. Completó el estilismo con un bolso de la última colección de Gucci con un colorido estampado geométrico y las asas de bambú.

Las botas over the knee llegaron hace varias temporadas como una tendencia que enamoró a las más fashionistas, pero con el tiempo han conquistado a todo el mundo. En sus distintas versiones, desde los tacones a las de suela track (las que triunfan este invierno) se han convertido en el complemento top.

Atrevida y divertida a la vez

A Lomana también le gusta divertirse con la moda. Su vestidor es uno de los más envidiados, con prendas y complementos que son auténticas joyas, donde las primeras firmas conviven con las marcas low cost, al alcance de todos los bolsillos.

Se ponga lo que se ponga, defiende todos los estilismos y tiene muy claro que la edad no es obstáculo para vestir como a cada una le apetece… Y estamos muy de acuerdo con ella.