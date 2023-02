Si hay una cita obligada para los amantes del arte esa es, sin lugar a dudas, ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Este pasado miércoles abrió sus puertas en el recinto ferial de IFEMA de Madrid. Y, por supuesto, muchos han sido los rostros conocidos que no han querido perder la ocasión de contemplar las últimas propuestas de esta 42 edición, que además este año cuenta, nada más y nada menos, que con 211 galerías.

Carmen Lomana es una de las que no podía faltar. Pero la socialité sabe que una cita de este calibre requiere de un estilismo que sea único, que esté tocado por la elegancia y que tenga ese toque de glamour imprescindible. Por lo que no ha dudado en arriesgarse y apostar por la característica silueta 'New Look' que tan de moda puso Christian Dior en el pasado.

Lo cierto es que el New Look supuso un punto de inflexión como pocos en la Historia de la Moda. Tanto es así que supuso una auténtica revolución. Nos remontamos a 1947, cuando Christian Dior presentó esta tendencia en su primera colección de Alta Costura. Tras este acontecimiento, la silueta New Look (caracterizada por faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa) se convirtió en la más buscada. De hecho, la influencia de esta nueva silueta duró más de una década y hasta sobrevivió a la muerte del diseñador en 1957. Y ahora, en pleno 2023, parece que Carmen Lomana se ha propuesto volver a ponerla en el punto de mira.

Carmen Lomana nos sorprende con un look que nos traslada directamente al pasado

La empresaria ha contemplado esta mañana las obras más punteras de Arte Contemporáneo con un estilismo compuesto por una falda midi acolchada que caía en forma de corola, y una americana cropped de hombros delicados y estrechísima cintura. ¿El resultado? Todos los ojos estaban puestos en ella.

Para completar su hipnótico look, Carmen Lomana ha elegido unos salones destalonados con estampado pata de gallo de la firma Dior. ¿Lo más? Su original tacón asimétrico que le sumaba un plus de modernidad al instante. También la socialité ha presumido de un mini bolso de mano de lo más 'retro'. ¡No nos puede gustar más!

