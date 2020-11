Si Carmen Lomana las lleva, tú también debes hacerlo. Te presentamos ocho blazers de estampado animal para que triunfes como la reina del confinamiento chic.

Es una fuente de inspiración a la hora de crear looks pero también una de las influencers más dinámicas y completas del panorama nacional. Carmen Lomana parece saber lo que el pueblo quiere y ella se lo da. Durante la cuarentena creó en su cuenta de Instagram una sección bajo el hashtag «confinamiento chic» que consistía, entre otras muchas cosas, en dar consejos de moda y belleza y enseñar los rincones más especiales de su armario. Chaquetas de Chanel, vestidos de Dior, trajes de Dolce & Gabbana y bolsos y zapatos de todas las grandes firmas fueron desfilando por su perfil de la red social y consiguiendo coranzoncitos a modo de likes de todos sus seguidores. Ahora no estamos sufriendo un confinamiento estricto pero ella, soberana y generosa, sigue generando contenido para sus fans. En estos meses, a modo de posts con increíbles looks que hacen que cualquiera los quiera imitar. No hay más que ver el último de sus estilismos, protagonizado por una blazer de estampado animal, que nos ha dejado a todos con la boca abierta.

Aunque todo apunta a que la fotografía no es actual (a Carmen Lomana le encanta tirar de hemeroteca y recuerdos); con ella ha querido felicitar una fecha muy señalada en el calendario para muchos de sus seguidores. Ella incluida. «Hoy es el primer Domingo de Adviento, los cristianos celebramos en este tiempo de espera con alegría y esperanza la llegada de Jesús la noche del 24 de Diciembre. Pidamos con fe que nos libre de esta pandemia. Cada Domingo de adviento encendamos una vela»; escribía en su cuenta de Instagram la devota fashionista. Y, aunque la fecha era reseñable y el texto muy emotivo, su conjunto aún más. ¡Y es que nos encanta su americana con estampado animal!

Blazers de estampado animal: Cuando lo clásico y lo actual se dan la man

La que lleva Carmen Lomana, combinando azul y blanco, es entallada en la cintura, de corte crop y combina diferentes tipos de animal print. Leopardo, cebra, jirafa… Un zoo convertido en prenda que ella combina a la perfección con una camisa de encaje negro y chorreras, unos pantalones rectos también en negro y un gran bolso de Chanel.

Como no sabemos de dónde es la fabulosa americana de Carmen Lomana, hemos querido seleccionar otros de diferentes estampados y colores para que puedas triunfar con un look similar al de la socialité. ¿Te atreves a unir la prenda más clásica con el estampado más actual?