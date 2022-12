Si sois de las que se tira a las ofertas sin pensárselo, no os podréis resistir a la última adquisición de la protagonista de nuestro artículo… o sí. Hace dos años el supermercado Lidl sacó a la venta unas zapatillas con los colores de su logo: amarillo, rojo y azul. Arrasaron completamente, tanto fue así que tuvieron que multiplicar la producción y se hicieron completamente virales. De nuevo, Lidl ha querido repetir la jugada, pero esta vez con unos tacones, no del gusto de todas, eso sí. El año pasado el día de los inocentes sacó una campaña falsa llamada Gala Collection y causó tanto revuelo que este año se ha decidido a hacerla de verdad. Carmen Lomana no deja de sorprendernos, tan pronto sale a la calle con un bolso de Hermès con un precio similar a la entrada de un piso, como se calza unos tacones de Lidl.

La socialité ha perdido la vergüenza y se la ha querido jugar con la moda esta vez y añadir a su innumerable colección de zapatos los salones que podrían convertirse en la nueva fiebre de la Navidad. El supermercado amenazaba con sacar una edición limitada llamada Lidl Gala Collection, que contaría con «unidades muy, muy limitadas» informaba el gigante alemán en 2021 en un tweet que resultó ser una inocentada muy divertida. Pero ¿llegarán a los supermercados los zapatos de tacón rojos el 28 de diciembre? No lo sabemos, pero estamos comiéndonos las uñas por saber si es un farol.

Los tacones de Lidl de Carmen Lomana solo estarán disponibles durante las fiestas

Los tacones de Lidl tienen un diseño, a priori, muy clásico, tienen una punta muy angulosa, un tacón de aguja alto y fino. Hasta aquí todo bien, pero lo curioso del calzado vuelve a ser, de nuevo, la combinación de colores. El zapato en rojo vibrante, el tacón amarillo y la suela azul. Para ponerle la guinda a los salones, cómo no, la marca ha querido poner el logo del supermercado en la parte superior de los tacones.

¿Te pondrías los tacones rojos de Lidl para darle la bienvenida al año?

No sabemos si la elección de los zapatos de Carmen Lomana ha sido motu proprio, forma parte de una campaña de marketing o simplemente ha sido mal aconsejada, pero el resultado es muy divertido. Muchas otras empresas han utilizado la imagen de mujer sibarita y elegante de Carmen para promocionar sus campañas, recordemos su gran anuncio para Burger King, pero con esto se ha coronado.

Si estos zapatos salen realmente a la venta pueden volver a arrasar, sobre todo entre las más jóvenes. En caso de que sea cierto, no dudes en hacerte con unos, pues las célebres zapatillas alcanzaron precios altísimos en plataformas de segunda mano. Se han convertido en una auténtica reliquia. Pero tendremos que esperar unas semanas para saber si el órdago de Lidl se vuelve realidad. Mientras tanto, disfrutaremos del estilismo de Carmen Lomana para conjuntar estos tacones.

Hemos podido ver desfilar, al ritmo de Sebastian Yatra, por el salón de su casa a una Carmen ataviada con una falda roja de tul con mucho volumen y pedrería; un jersey negro de cuello redondo y manga francesa; su cuello lo decoró con un collar con abalorios dorados y, por supuesto sus pies, con sus tacones rojos.