Esta temporada Pierpaolo Piccioli está dando mucho que hablar, si ya la formó con su colección Pink PP que teñía todo del rosa fucsia que ha marcado el final y el principio del año, los adelantos de las próximas colecciones no se quedarán atrás. El amarillo es uno de los candidatos a ser el color de la primavera y la protagonista de nuestro artículo ya ha echado el ojo a esta tendencia. Carmen Lomana se ha ataviado con un agotadísimo vestido de Valentino que ha combinado con unas botas «over the knee« que van a traer cola. Analizamos el look completo de la socialité a continuación. No te pierdas un detalle.

Carmen Lomana no descuida sus outfits ni un solo segundo, ni si quiera para participar en su programa de radio en el que, obviamente, nadie más que sus compañeros de la COPE la ven trabajar. Para pasar una mañana charlando en su sección «La hora Lomana», la coleccionista de prendas de alta costura se ha enfundado en un vestido amarillo con cuello cerrado, mangas acampanadas y falda al bies de Valentino. Esta prenda, que muchas marcas low cost han intentado imitar, está completamente agotada en todas sus versiones, incluso la más reciente, de Asos.

Carmen Lomana ha combinado su vestido de Valentino con unas botas «over the knee»

Pero lo que más nos ha llamado la atención del estilismo de Carmen es que, por una vez, ha dejado a un lado los salones kitten y los tacones medianos para enfundarse en un calzado que está volviendo locas a las más jóvenes y que arrasará en 2023. La socialité se ha enfundado en unas botas mosqueteras por encima de la rodilla en color camel y con punta angulosa que encajaban a la perfección con el color del vestido y que llevaban un tacón moderado.

Para protegerse del frío lució un abrigo corto de piel de zorro en tono beige. Algo que no ha gustado demasiado en sus redes y que varias de sus seguidoras le han echado en cara, a lo que Lomana contestó justificando su carísima compra con un tajante: «Yo no me dedico a contaminar con sintéticos. La piel natural es biodegradable, sostenible, pasa a varias generaciones. Es lo más ecológico, no contamina ni gasta litros de agua para fabricar una prenda.» Aunque esto es algo que solo pueden permitirse las grandes fortunas, nosotras os recomendamos el uso de abrigos faux fur para ir a la moda, calentita y marcando tendencia sin causar sufrimiento animal gratuito.