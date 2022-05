Podríamos estar escribiendo horas y horas de cómo lleva Carmen Lomana las tendencias de momento y siempre de la manera más acertada. La empresaria se mantiene fiel a su estilo y sabe la fórmula para rejuvenecer con cualquier look. Sin duda, desde siempre y para siempre, es todo un referente en moda para mujeres maduras. Y una vez más ha vuelto ha causar sensación en Instagram al mostrar cómo luce un vestido con su vestido de flores de la firma española Mioh.

Si bien es cierto, la primera noche de la Feria de Abril, conocida como el sábado de pescaíto, el protocolo marca que los looks deben ser elegantes y distinguidos nivel BBC (Bodas, bautizos y comuniones). Las mujeres no van de faralaes, ni los hombres vestidos de corto. Es el día perfecto para sacar del armario las mejores galas, con propuestas de inspiración flamenca. Para la ocasión, la socialité eligió el look definitivo y se convirtió en la mujer más estilosa que pisó el albero.

Carmen Lomana: la invitada más sofisticada con un vestido de inspiración flamenca

¿Boda a la vista? El vestido nuevo con el que Lomana se estrenó en la Feria de Sevilla es todo lo que necesitas para triunfar en tu próximo ‘sarao’ y ser la más sofisticada. Gracias al evento de abril más esperado por todos, hemos descubierto los mejores modelitos para ser la invitada perfecta en la nueva temporada de eventos.

Un vestido midi drapeado estampado que recuerda a los mantones de Manila de toda la vida. Es de la firma española Mioh, una de las marcas referentes y especializadas en el terreno de las invitadas ideales. El de la socialité es un modelito espectacular para brillar y al mismo tiempo ser la más sofisticada.

Un look que aporta frescura a un estilismo muy primaveral

La pieza aúna todas las tendencias de momento: cuerpo drapeado; con el que se consigue un efecto vientre plano, escote en forma de corazón, manga corta farol y en un color blanco roto perfecto para resaltar el bronceado. Tiene un estilo ajustado y un precio de 217 euros y está disponible en cinco tallas (de la XS a la XL). La mala noticia es que actualmente está agotado. Y, la buena, es que tiene lista de espera y la firma promete volver a reponerlo pronto.

Los accesorios que completaban el conjunto son de color rojo, consiguiendo así un estilismo de 10. En cuanto al peinado, Carmen se decantó por dejar su melena rubia suelta con ondas años 50 que dejaba a la vista sus pendientes largos. Sin duda, un lookazo que derrocha elegancia y clase, tal y como nos tiene acostumbradas.