La colaboradora de televisión y socialité nos ha mostrado cuáles son sus sandalias favoritas. Un diseño de lo más especial que no puede gustarnos más.

Después de disfrutar de unos días recorriendo el Camino de Santiago en zapatillas de deporte, Carmen Lomana ha querido guardar las sneakers en el armario y sacar a la calle zapatos más fresquitos. Una decisión que no puede parecernos más acertada teniendo en cuenta que estamos en pleno verano, que se prevé que las temperaturas suban en los próximos días y que no hay mejor calzado para combinar nuestros vestidos, faldas y conjuntos de la temporada. Lo ha hecho luciendo los que, según ella misma, son sus sandalias favoritas. Unas sandalias que, como no podía ser de otra manera son la mar de especiales y que no pueden gustarnos más.

«Mis sandalias favoritas. Estreno hoy en negro. ¡Las adoro!», escribía la colaboradora de prensa, televisión y radio a través de su perfil de Instagram. Y no nos extraña lo más mínimo, pues son un modelo muy original que, sin lugar a dudas, es digno de admirar. Se trata de unas sandalias planas de inspiración griega que, en piel negra, presentan detalles de monedas antiguas en el lateral. Un modelo de Cuchy, que cuesta 139 euros y que le gusta tanto a Carmen Lomana que la socialité las tiene en diferentes colores.

Así son las sandalias favoritas de Carmen Lomana

Según hemos podido leer en la web de la propia marca, estas sandalias son un básico en cualquier armario. Y es que, además de ser comodísimas, son tan elegantes y cool que no te las vas a quitar en todo el verano. Las tiras que tienen, recogen el pie perfectamente y son totalmente ajustable gracias a la hebilla lateral que presentan. Esta se encuentran decoradas con monedas antiguas griegas en color oro y con puntitos dorados en la suela que dan un aire más desenfadado. Lo que hace que sean perfectas para las que busquen unas sandalias diferentes y con mucho estilo.

La suela es de crepelina (para no resbalar), la plantilla es almohadillada en el talón y se encuentra forrada en piel para que resulten bien cómodas y suaves. No obstante, además, presentan un pequeño taconcito para no sean tan sumamente planas. Lo que las convierte en un calzado ideal para llevar en vacaciones; pues ocupan poco espacio, son muy ligeras y, además resultan comodísimas. Motivos más que suficientes para que se hayan convertido en las sandalias favoritas de Carmen Lomana. ¡Son también ya las nuestras!