Seguro que estáis ya eligiendo próximo look de la boda de algún familiar o amigo cercano para este verano. Todavía no sabéis si poneros tocado, sombrero, redecilla o un recogido en el pelo. ¿Qué me pongo? Es la pregunta más repetida en este tipo de ocasiones, pero no os preocupéis porque traemos una selección de los vestidos de invitada más adecuados para estas ocasiones aprovechando que ha sido un fin de semana que nos ha dejado muchas sorpresas en cuanto a moda. De Carlota Corredera a Eugenia Silva, pasando por Elena Tablada o Eugenia Osborne, ficha nuestra selección de los mejores looks de boda del fin de semana para triunfar en todos tus eventos de la temporada.

Eugenia Silva llevó este sábado un estilismo de boda de 10 para la boda Vicente Calderón y Mónica Sada, se enfundó en un vestido asimétrico blanco y negro tipo péplum de Johanna Ortiz, con estampados vegetales y con volantes de lo más chic, confeccionado en lino. Además, logró coronar el estilismo con un sombrero de tipo cordobés de la marca Mimoki. Los accesorios fueron un bolso de Zahati y joyas de Rabat. Sus zapatos eran unas sandalias de tacón bajo de Manolo Blahnik. Un estilismo con el que acertarás seguro.

Eugenia Osborne, Carlota Corredera, Elena Tablada y Eugenia Osborne triunfan en las bodas

Carlota Corredera optó por un estilismo más colorido y sofisticado, un vestido tipo blazer cruzada fucsia de la firma Marina Rinaldi. Un vestido hecho de mikado, ceñido en cintura y con solapas en el cierre y un corte midi que le quedaba genial. Este estilismo es válido para una boda de día y de noche. Carlota le dio un aire más elevado con un tocado de redecilla en el mismo color fucsia tornasolado ideal para estos eventos, un accesorio que llevó en el mismo día Juana Acosta en Cannes.

Elena Tablada también tuvo un evento nupcial al que asistió con un vestido drapeado de Inés Martín Alcalde con estampado geométrico en varios colores en el que destacaba el rosa, unas mangas con hombreras también drapeadas, la espalda al aire y un cuello cisne. La diseñadora también optó por el corte midi, con una apertura trasera para poder andar cómodamente, una tendencia que estamos viendo en casi todos los vestidos primaverales.

Un mono satinado de estilo lencero es perfecto para olvidarse del vestido por un día

Eugenia Osborne se decantó por un mono precioso de Ana Cristina Portillo Domecq pintado y diseñado por ella. El mono era de color azul klein, ceñido en la cintura y con un cuello camisero y abertura de botones frontal muy elegante. Eugenia optó por unas sandalias de tacón ancho negras que estilizaban sus piernas y quedaban genial con el mono. Un estilismo muy adecuado para una boda de día si no quieres llevar vestido.