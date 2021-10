Carlota Casiraghi no se ha querido perder el desfile de Chanel con motivo de su emblemática Fashion Week. La hija de Carolina ha estado en el front row

La Fashion Week de París nos está dejando momentazos. Carlota Casiraghi, que lleva ya un tiempo asociada a Chanel, no se ha querido perder la cita de la maison y hemos podido verla sentada en el front row con otros personajes famosos. La hija de Carolina de Mónaco siempre ha mantenido una excelente relación con la firma de lujo. De hecho, la familia Grimaldi era íntima de Karl Lagerfeld. A pesar de su fallecimiento en el 2019, Carlota ha querido seguir brindándole su confianza a Virginia Vriad, la directora creativa de la maison francesa desde la muerte de Lagerfeld. Casiraghi ha acaparado todos los flashes. Y lo cierto es que no es para menos.

El mini vestido en blanco con detalles en las mangas que capta el protagonismo del desfile

Carlota Casiraghi no ha querido perderse la presentación de la propuesta para la temporada primavera-verano 2022 y ha viajado hasta la ciudad de la Torre Eiffel para conocer de primera mano las tendencias que vendrán. Virginia Vriad prometía sorprender con una colección retrospectiva y así ha sido. Sobre la pasarela hemos podido viajar hasta los años noventa gracias a las modelos que desfilaban con una colorida oferta de dos piezas monocolor en versión crop top, a las transparencias con rejillas pero sin olvidar elementos tan míticos de la maison francesa como es el caso del tejido tweed, un emblema, y las camelias.

A pesar de que los focos estaban puestos sobre la nueva apuesta de la directora creativa, Carlota Casiraghi se ha llevado todo el protagonismo de la jornada. Ella y sus atrevidos botines que nos han dejado boqui abiertos. Para la ocasión, la hija de Carolina de Mónaco ha elegido un sencillo e impecable mini vestido blanco de corte sencillo que llamaba la atención por las mangas abullonadas y con detalles de pedrería y bordados que no nos ha podido gustar más. Para potenciar la figura, lleva un favorecedor drapeado sobre el pecho. Evidentemente lo firmaba la firma francesa de la colección crucero 2021/2022.

Los slingbacks de Carlota Casiraghi que triunfan en las pasarelas y fuera de ellas

Ha combinado esta gran elección con un bolso bandolera negro, pero lo que más ha llamado la atención han sido sus originales botines destalonados, al tono. Carlota Casiraghi ha triunfado con la elección de sus zapatos, que le han dado ese aire cañero y rockero del que no está dispuesta a desprenderse. Los slingbacks (zapatos destalonados) son también un emblema de la maison francesa y esta temporada llega pisando fuerte. Si estamos más acostumbrados a verlo en la versión salón, los botines de este estilo no nos pueden enamorar más. Te mostramos el look del resto de las invitadas que no han querido perderse la presentación de las propuestas de Chanel para la próxima temporada.