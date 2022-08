La esposa de Christian de Hannover es una de las pocas valientes que, durante estos días de calor extremo, ha decidido pasear por la capital. La empresaria no duda en posar delante de una puerta típica del centro de Madrid que, como no podía se de otra forma en una chica con tanto estilo como ella, encaja perfectamente con su outfit. El conjunto de Sassa de Osma parece un vestido sin mangas, pero está formado por un top y una falda de la firma Valeria Cotoner que no os podéis perder.

Sassa nunca defrauda con sus estilismos, siempre consigue elevar las prendas a otro nivel con los mejores accesorios. La moda es uno de sus punto fuertes y nunca la pillamos en un renuncio. El conjunto elegido consta de un top de escote cerrado, sin mangas con un estampado con motivos florales simétricos en color magenta y azul sobre un fondo blanco.

El bolso ideal de Sassa de Osma

La falda de cintura alta a conjunto con el el top de línea A decorada con varias cenefas que repiten el mismo estampado de la prenda superior a lo largo del diseño. El conjunto está tan bien integrado que parece una sola prenda. El look completo tiene un precio de 795 euros, pero sabéis que siempre hay alternativas a precios mucho más asequibles. Este año ha sido especialmente bueno para los total looks como el de Sassa. Los conjuntos de dos piezas, ya sean de pantalón, falda, blusa, chaleco o crop top, son la mejor opción para darle a tus estilismos un toque chic y atrevido, que querrás lucir en todas las ocasiones.

Para combinar el outfit, Sassa lleva al hombro un bolso de tipo saco, concretamente, el modelo Bubble Bag Blue de su propia firma Moi & Sass, que tiene un precio de 285 euros. El precioso accesorio está confeccionado en piel de becerro, además tiene un forro de lona de algodón y unas asas están hechas a mano envueltas en correas muy modernas.

Para no fallar con el calzado Sassa apuesta por lo seguro, unas sandalias planas de tiras, que son el leit motiv del calzado de verano.

Desliza para ver el look completo y las alternativas al precioso conjunto de la diseñadora.