Queridas amigas, este año las invitadas de otoño e invierno vestirán traje chaqueta y es que es el outfit perfecto para la época si lo que queremos es ir elegante y escapar de los tradicionales vestidos. Nosotros nos hemos enamorado del conjunto que Cari Lapique ha llevado para asistir a una boda en Marbella. Un modelito con el que, de nuevo, se convirtió en una de las mujeres más inspiradoras con su propuesta de estilo.

Resultaba complicado no ser una de las mejores vestidas del enlace con este estilismo protagonizado por una chaqueta corta de lana y, una falda midi a juego con el bajo de campana. No solo es una opción ideal para derrochar estilazo, sino que su versatilidad es perfecta para bodas de mañana y de tarde, así como otro tipo de eventos como bautizos, comuniones o incluso graduaciones.

Pertenece a la firma de moda española fundada por Manuel Pertegaz, una de las marcas más destacadas entre las expertas mejor vestidas gracias a sus piezas inspiradas en el estilo clásico, prendas entre las que se encuentra el modelito de hoy.

Cari Lapique y su última lección de estilo: su traje de chaqueta es perfecto para una boda si tienes 50, 60 o 70 años

Uno de los puntos más destacables del conjunto es su precioso color verde, muy tendencia este año. Ambas piezas están confeccionadas para favorecer a las mujeres maduras, tanto la chaqueta como la falda; en su conjunto o por separado, no marcan nada porque no se ciñen al cuerpo. Este detalle es ideal porque lo hace perfecto para todo tipo de siluetas. Por otro lado, al llevar la manga larga, no solo sirve de abrigo en los meses más fríos sino que también ayuda a disimilar la flacidez de los brazos.

Nos encanta la sofisticada falda midi con vuelo de estilo años 50 porque tiene un toque lady súper femenino. Lo mejor es que hay mil formas de combinarla, desde llevarlo solo con la chaqueta cerrada o conjuntarlo con la parte de arriba abierta junto a un body o bustier para lucir un escote con un punto sexy. También queda genial con una blusa de cuello smoking, por ejemplo.

La madre de Carla y Caritina Goyales, fiel a su estilo clásico y elegante, apostó por la filosofía de ‘menos, es más’ y añadió una blusa en color rosa chicle. Así, en vez de lucir por accesorios llamativos, se decantó por el minimalismo en los complementos luciendo unos bonitos pendientes largos, un anillo de brillantes, un bolso shoulder, y unos zapatos de salón en color borgoña. ¡De 10!