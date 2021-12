Hay prendas que no son rabiosa tendencia porque nunca pasan de moda y tienen la ventaja de encajar en casi todas los estilos y para todas las edades. Una de ellas la acaba de llevar Alba Díaz y no es otra que un perfecto cárdigan de pata de gallo. La joven tiene un estilo muy personal y bastante rompedor, aunque en ocasiones crea sus looks a partir de prendas atemporales como ha sucedido en esta ocasión, en la que la chaqueta en blanco y negro con el print de pata de gallo y botones joya se convierte en la protagonista absoluta.

Su madre, Vicky Martín Berrocal, es una de las diseñadoras con más éxito de nuestro país, por eso no nos extraña nada que la moda sea una de las grandes pasiones de Alba, que con más de 267 seguidores en su Instagram triunfa en su faceta como influencer. Además, madre e hija comparten muchas de las prendas de su armari. Este cárdigan de pata de gallo ha sido una de ellas.

El cárdigan de Alba Díaz, ideal para conseguir un look formal… sin pasarse

Alba ha creado uno de los grandes looks de esta Navidad. Cómodo y súper estiloso, pero no demasiado arreglado, son sus claves. La joven eligió un chaqueta de punto de línea oversize y pronunciado escote en uve, con estampado de pata de gallo en blanco y negro rematada en contraste en negro, bolsillos delanteros y botones joya, el detalle que hacen la prenda todavía más especial. Es de Mango, pero la mala noticia es que es de la temporada pasada y ya no está disponible. Sin embargo, sabiendo que es un básico de fondo de armario, la firma ha vuelto a sacar un modelo prácticamente idéntico esta temporada, con el único cambio de los botones, que en la nuevo cárdigan son de perlas y también están en los bolsillo delanteros. El precio: 49,99 euros.

Una combinación ideal

Alba combinó la chaqueta con un pantalón efecto piel recto con costura delantera en negro, de la firma House of CB, y unas sandalias nude acolchadas, de Bottega Veneta, que ya hemos visto en muchas ocasiones tanto en sus pies como en los de su madre. Es el toque exclusivo de su look, ya que tienen un precio de casi 1.000 euros.

Al igual que hacen la mayoría de las influencers, la joven juega en sus estilismos a combinar las prendas de las firmas más asequibles para todos los bolsillos con las más exclusivas, especialmente en los bolsos y los zapatos.

En estas rebajas no puedes dejar pasar una chaqueta con el print de pata de gallo, que te servirá en todas las ocasiones y que se va a convertir en una prenda esencial de tu fondo de armario.