Al lado de la vasca, este año tenía que haber estado Ana Obregón , igual que lo hizo en la anterior edición, pero el covid ha hecho que su pareja sea Jacob Petrus.. «He dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido».