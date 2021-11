Terelu Campos ha sido una de las modelos que han desfilado este lunes en la tarde en el Mercado de San Antón en Madrid para Eduardo Navarrete y ha lucido la camisa más ideal. El modisto ha lanzado su nueva colección bajo el nombre ‘Supermercados Navarrete’ homenajeando así su paso a ‘MasterChef Celebrity’. Un programa que ha marcado también su carrera como modisto y ha querido plasmarlo con esta colección.

Navarrete se ha inspirado en la cotidianidad y los productos de los supermercados para su nueva colección, en la que presenta looks con estampados digitales en tejidos nobles y siluetas que van desde vestidos largos a total looks y piezas de Street wear. A las prendas que perfilan la identidad de sus diseños, se suma también una icónica y original puesta en escena, que se desliga de desfiles tradicionales. Las grandes protagonistas han sido Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, que ha desfilado vestida de novia y acompañada por su novio, Carlos Agüera.

Terelu Campos tiene la camisa de mangas globo más bonita de la temporada

Pero, el look que más nos ha conquistado ha sido el de la hija de María Teresa Campos. La colaboradora de televisión ha posado ante los medios enfundada en una camisa que será la pieza estrella de las próximas navidades y te salvarán de más de un apuro. El mes de diciembre es sinónimo de excesos, de comidas, de celebraciones en familia, de quedadas con los amigos, con los compañeros del trabajo, la cena de empresa… tenemos un sinfín de compromisos y al final no sabemos qué ponernos. Nuestra vida social se ve mucho más ajetreada y con ella, nuestro armario. Durante estas fiestas nos hacemos más de una vez la siguiente pregunta: «¿y qué me pongo?». Pues Terelu Campos nos da la clave para triunfar en cualquier fiesta con la pieza estrella.

La prenda estrella para la Navidad: hazte con nuestras favoritas

Para el posado con motivo del lanzamiento de la nueva colección del diseñador, se ha enfundado en una perfecta camisa maxi abullonada. Sus mangas en forma de globo la hacen muy especial y es perfecta para cualquier tipo de evento, si la combinamos con las prendas adecuadas (pantalones sastre, minis de pailletes, faldas satinadas…). Hay varias opciones pero necesitas en tu armario la camisa de Terelu Campos. Además, estaba perfectamente decorada con originales botones que le daban un aire vintage a la pieza. Se trata de una prenda con un toque barroco que nos encanta para estas fiestas. Os mostramos el look de Terelu Campos, quien ha combinado esta camisa con una falda de estampado bucólico, y te mostramos otras piezas para que consigas el look de Terelu Campos.