Virginia Troconis se pone unos pantalones vaqueros, una camisa blanca y unas zapatillas en el mismo color y consigue un look ideal y muy versátil para la primavera. Eso sí, el romántico diseño de la camisa eleva el estilismo casual a un nivel superior, ya que está confeccionada con tantos detalles que la convierten en una prenda muy especial y tendencia esta primavera. Te enseñamos las claves de su look y te contamos cómo replicarlo (o si lo prefieres, podrás conseguir uno muy parecido con prendas low cost).

Una camisa blanca como la de Virginia Troconis siempre es un acierto pero si le sumas varias tendencia, lo es más

Virginia lo tiene muy claro «una camisa blanca siempre es un acierto» y no podemos estar más de acuerdo con ella. Lo que también es verdad es que hay camisas y camisas y la que ha elegido la venezolana lo tiene todo. Es una prenda muy favorecedora en la que nos ha llamado la atención desde el tejido, un popelín de color blanco, hasta el cuello, pasando por los volantes en la parte del escote porque… la blusa suma sola varias tendencias de la primavera: el color blanco (que ilumina cualquier estilismo), el cuello bobo y los volantes.

La buena noticia es que (si como nosotras) te has enamorado de ella, está disponible en la web de la firma Vogana, a un precio de 119 euros. Si crees que se te pasa de presupuesto, vamos con la segunda buena noticia: en nuestra galería te enseñamos algunos modelos similares que hemos encontrado a precios asequibles para cualquier bolsillo.

Virginia remata el look con pantalones vaqueros wide flare

La esposa del torero Manuel Díaz «El Cordobés», remata el look con unos pantalones vaqueros wide flare, un modelo que seguro ya tienes en tu armario. Como calzado, opta por unas cómodas zapatillas blancas, ideales para un paseo por el campo. Un look sencillo que Virginia defiende a la perfección. Los pantalones le sientan como un guante y es que la venezolana tiene, con 42 años, un espectacular físico que consigue gracias al deporte y la vida sana, de los que es fan confesa.

A este estilismo no se le puede poner ningún «pero», y estamos seguras que no será la última vez que veamos a Virginia con esta prenda, ya que se trata de un modelo muy versátil con el que puedes crear diferentes looks para darle muchas vidas: faldas plisadas, de satén o minifaldas con tacones; pantalones de traje de colores vivos con mocasines o pantalones pitillos negros con stilettos son algunas combinaciones con las que seguro acertarás. Solo tienes que elegir la que mejor se ciña a tu estilo.