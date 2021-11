Si hablamos del calzado que es tendencia este otoño-invierno hay que hablar obligatoriamente de los botines de suela track. No podemos negar que la temporada pasada ya inundaron todas las tiendas, pero es que año este no se han quedado atrás y se han convertido en la auténtica revolución. ¿El motivo? Son súper cómodos y ponibles pero es que, además, también combinan con casi cualquier look (aunque a priori no lo parezca).

Los botines track han vuelto para invadir tu armario

Desde que una firma de lujo como Prada marcase el ritmo de cómo deben ser los botines de suela track, su recorrido ha sido imparable. Todas las tiendas low cost han seguido su estela y han lanzado modelos de todos los estilos: tipo calcetín, estilo chelsea, de inspiración miilitar, con o sin cremallera… Eso sí, todos los botines track esta temporada deben seguir una regla fundamental: que la suela sea la auténtica protagonista.

Nunca antes el término ‘pisar fuerte’ había tenido tanto sentido que cuando nos referimos a estos botines. Y es que se caracterizan por tener una suela gruesa y dentada, que les da una apariencia agresiva pero que, combinadas adecuadamente, funcionan y elevan el look al instante.

¿En cuanto a colores? Todos valen. Desde el clásico negro, el verde oliva, el caqui, el topo, el beige… ¡Tú decides que color va más con tu estilo! Pero lo que sí tienes que saber es que hay un tono que se ha convertido en el preferido de las que más saben de moda: el marrón chocolate.

¿Cómo combinarlos?

Admiten casi cualquier prenda. Para tu día a día combínalos con camisetas rebeldes, jeans con rotos, minifaldas de cuero y blazers. ¿Para tus noches? Apuesta por prendas románticas, más formales y con un toque lady, como chaquetas de tejido tweed o vestidos satinados. Este calzado tiene el poder de conseguir reinventar y dar una nueva vida a todo tu armario. ¿Ya estas convencida? Te proponemos 8 modelos para que sucumbas a los botines track desde ya. ¡Fíchalos!