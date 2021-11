El pasado 9 de noviembre cumplió 48 años, y tres días después Belén Esteban lo celebró con una gran fiesta en una conocida discoteca de Madrid, rodeado de un gran número de amigos, entre ellos, muchos de sus compañeros de Sálvame. La colaboradora de televisión llegó al local junto a su marido, Miguel Marcos, que, aunque muy poco amigo de los focos, hizo una excepción en un día tan especial para su mujer. Con ese cambio de estilo que tanto hemos alabado en los últimos tiempos, obra de su amigo y estilista de cabecera, Manuel Zamorano, Belén triunfó con su look.

La colaboradora de Mediaset eligió para su fiesta un estilismo cómodo, no demasiado formal, pero a la vez con un toque especial. Y acertó plenamente.

El look de fiesta de Belén Esteban, una combinación que vas a querer copiar

Las chaquetas de inspiración militar se han convertido en una de las prendas claves de su armario para las ocasiones especiales, y una vez más eligió una de ellas. En esta ocasión una prenda de The Extreme Collection, firma especializada en este tipo de prendas, concretamente la chaqueta más icónica de todas: el modelo Renata. Una blazer azul con detalles en rojo cuajada de pasamanería con botones metálicos, que tiene un precio de 373 euros.

La combinó con unos vaqueros pitillo en azul tinta y unas botas mosqueteras negras, el complemento que ya tienen todas las celebrities en su armario en esta temporada.

Un estilismo con el que acertó plenamente, como también lo hizo con su look beauty. Su melena en un recogido, dando un gran volumen en la parte alta de la cabeza, y un maquillaje en el que todo el protagonismo se lo llevaron los labios en un rojo intenso, aunque también marcó la mirada con sombras metalizadas y mucho khol.

El gran cambio de estilo

Belén Esteban ha dado un giro radical a su imagen en los últimos tiempos. Si en el pasado no se preocupaba demasiado por sus estilismos en su trabajo en televisión o en sus apariciones públicas, ahora cuida al detalle todos sus looks. Siempre de la mano de su amigo Manuel Zamorano, la colaboradora y ahora también empresaria con su línea de productos alimenticios, sabe cómo elegir el modelo adecuado para cada ocasión. Diariamente en televisión vemos su versión más casual, pero en su faceta de mujer de negocios adopta unos looks propios de una ejecutiva.

Las blazers y los trajes de chaqueta se han convertido en sus mejores aliados, pero también sabe enfundarse un gran vestido de noche cuando tiene que pisar una alfombra roja.