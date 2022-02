Desde que una jovencísima Julia Roberts las hiciera famosas en los noventa gracias a la película ‘Pretty Woman’ (que, por cierto, hoy es un día perfecto para que veas por enésima vez), las botas mosqueteras nunca se han ido del todo. Su comodidad y versatilidad las han convertido en un complemento ideal tanto para los looks de las más jóvenes como para añadir un rejuvenecedor y rompedor plus de estilo a las mujeres maduras. Desde Carmen Lomana hasta Gema López, son muchas las celebrities de más de 50 que tienen una botas mosqueteras en su armario.

Gema López y María Patiño, fans de las botas mosqueteras

Como ya te hemos contado, Gema López es una fanática de las botas. A menudo nos enseña nuevas adquisiciones con las que se muestra encantada: botas de cowboy, vaqueras, con taconazo, con suela track y… cómo no, mosqueteras. Tanto en sus looks televisivos como fuera de las cámaras, la colaboradora de ‘Sálvame‘ apuesta por este tipo de botas que le da un aire juvenil muy favorecedor. En los looks que te vamos a enseñar apuesta por el «todo al negro», que es un acierto asegurado.

Su amiga y compañera de programa, María Patiño, también está ideal con sus mosqueteras. Hace unos días, la veíamos con un look de pantalón pitillo y botas negras que realzaban su figura. Para que el resultado sea el esperado, las bajitas (como ha hecho María) deben elegir un modelo de mosqueteras que se adecúen a la longitud de la pierna. Otro truco, es combinarlas con prendas muy cortas que dejen parte de la piel a la vista, así se gana en longitud.

Camen Lomana y sus mosqueteras, un look rompedor y rejuvenecedor

Los estilismos de Carmen Lomana nunca nos dejan indiferentes. Hace unos días nos sorprendía con un look en el que las grandes protagonistas fueron sus botas provocando un aluvión de comentarios entre sus seguidoras. A nosotras nos ha parecido un estilismo muy rejuvenecedor con el que la influencer, que ya supera los 70 años, iba perfecta. Con su mini vestido negro, combinado con la chaqueta de piel y las botas por encima de la rodilla sigue demostrando que es una de las mujeres más estilosas de nuestro país y que las mosqueteras le sientan como un guante.

Susan Sarandon con mosqueteras de color rojo

En Hollywood, una de las actrices más admiradas, Susan Sarandon, también se ha rendido a este look. Este fin de semana la hemos visto en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York con unas botas mosqueteras que nos han encantado. También con un vestido negro, la actriz de 75 años las ha elegido una en un tono rojo que aportaba color a un estilismo muy rejuvenecedor.