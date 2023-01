Nosotras lo tenemos claro: este año nuevo abusaremos de las botas de estilo cowboy. Es el calzado del momento. Saca todas las que tienes en tu zapatero (incluidas las de otras temporadas) y llévalas tanto para el día como para la noche en todo tipo de looks, desde ‘sporty’ hasta elegantes. Tu estilo te lo agradecerá. Y si no sabes qué modelo elegir… te proponemos que eches un vistazo al modelo que tiene Sara Carbonero. Un diseño bicolor para vestir bien sin esfuerzo.

A simple vista parece un calzado más arriesgado de lo que es. Son botas muy vistosas, pero luego favorecen a la pierna, es especial si las llevas con vaqueros pitillo, porque quedan muy bien y estilizan mucho la forma del gemelo al ser de caña ancha.

Este año alegraremos nuestro zapateros con unas botas bicolor de estilo cowboy como las de Sara Carbonero

Además de abrigar un montón, las botas de diseño ‘country’, ‘western’ o de cowboy; como quieras llamarlas, son un complemento que aporta mucho a tu estilo personal. Si te atreves a llevarlas con todo, no podrás separarte de ellas. Lo dice Sara Carbonero. La periodista tiene una extensa colección de zapatos de este estilo y las combina con todo tipo de prendas: vestidos románticos, faldas vaporosas, shorts, vaqueros ajustados…

Lo cierto es que, te guste o no, Sara es una fuente de inspiración inagotable. Hace apenas unos días nos cautivó con el abrigo de doble faz y oversize que más se lleva este año, y ahora hemos caído rendidas ante las botas que nos acaba de enseñar a través de varias fotografías.

La mejor amiga de Isabel Jiménez apuesta por incorporarlas a estilismos de aires folk. Asimismo llevó un conjunto ideal compuesto por unos pantalones azules vaqueros y lo que parece ser una camisa negra con una chaqueta de flecos que combinó con la pieza estrella, unas botas de piel bicolor, en blanco y negro, de tacón sensato y cuadrado. No solo son bonitas y tiene buena calidad, además están rebajadas al 85% y pueden ser tuyas por 24,99 euros. ¿Dónde comprarlas? En ‘Slowlove‘. Ciertamente, estamos ante uno de los diseños más clásicos (y cómodos) para combinar con la esencia western.

Es un modelo súper bonito de estilo cowboy con detalle de bordados en la caña de la bota. Lo cierto es que este tipo de calzado está más en boga que nunca. Sea en verano, en invierno, este modelo siempre ha sido el favorito de las más ‘fashionistas’, como Ana Boyer que las ha combinado con total acierto. ¿Te apuntas a la moda que arrasa?

Cómo llevar las botas camperas

Para triunfar en estilo con unas botas cowboy no basta con llevar un modelo llamativo, hay que saber combinarlas con acierto. Sabemos que este calzado del oeste acapara toda la atención de per se, por eso si las llevamos con prendas básicas como jeans, camisetas sencillas, jersey de punto… el éxito está asegurado. Así las lleva Sara. Sin embargo, también puedes conjuntaras con vestidos estampados aunque, eso sí, no te pases con las estridencias y procura que no resten protagonismo a tus botas.

Una de las ventajas de estas botas es que sientan bien a casi todos los tipos de cuerpo, tanto si tienes la pierna demasiado grande como si tienes poco gemelo. Aunque si eres demasiado bajita, los estilistas no te la recomienda porque acortan la figura.