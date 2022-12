Necesaria y muy esperada, la lluvia ha llegado por fin a toda España. En los días pasados por agua parece que nos cuesta más elegir un look con estilo y tendemos a ponernos lo primero que encontramos a mano. No caigas en ese error, ya sabes que lo más acertado es poner «al mal tiempo buena cara». Por eso en estos días es más necesario que nunca dar un toque alegre y divertido a tus estilismos . ¿Y por dónde empezar? Pues nada mejor que por los pies, porque las botas de agua salen al rescate para conseguir ese look que nos levante el ánimo.

Fue Kate Moss, con sus looks festivaleros en la primera década de los años 2000, quien convirtió las botas de agua en el complemento más cool. Con pitillos, vestidos mini o micro shorts y cazadoras de cuero hizo de las botas Hunter su mejor aliado en el Festival de Glastonbury. Unas botas que eran las preferidas de la reina Isabel II durante sus días de campo en Balmoral y que gracias a la top inglesa comenzaron a llevar todas las fashionistas por la calle, nada más que caían cuatro gotas en el asfalto. Un tiempo en el que lluvia y Hunter iban de la mano en cuestión de moda.

Las botas de agua son la mejor inversión para los días de lluvia

Desde aquellas rústicas botas Hunter que llevaba Kate Moss a ahora mucho ha evolucionado la moda de las botas de agua. A las clásicas de caña alta se suman los botines de inspiración Chelsea, los modelos de suela track o los que combinan diferentes texturas y acabados junto con todo tipo de colores y divertidos estampados. Las opciones son infinitas y la única regla es que no hay reglas.

¿Y cómo las combinamos? Pues la respuesta más fácil es hacerlo con unos vaqueros y un chubasqueros o un plumas, en los días más fríos. Pero las botas y botines de agua encajan muy bien con el clásica trench, al más puro estilo british, o con un vestido largo y una chaqueta oversize de punto para dar el toque más bohemio.

Sigue deslizando y en la siguiente galería te mostramos nuestra selección de los modelos tendencia de esta temporada, para llevar a todas horas en la ciudad en los días lluviosos.