La hija de Isabel Preysler ha compartido a través de su Instagram su última adquisición: un precioso bolso personalizado. ¡Sigue la moda y cópiale la idea!

¿Os acordáis de cuando en el colegio, para que no perdierais el babi, bordaban vuestro nombre o vuestras iniciales en el frontal? Pues bien, todo apunta a que ahora, ya más creciditas y conscientes, vamos a volver a llevar nuestra ropa con nuestras iniciales marcadas y vamos a pedir que nos graben en el bolso nuestro nombre para llevarlo totalmente personalizado. Y es que, aunque no nos imaginábamos esto cuando decíamos que la moda es cíclica; no hay más que ver los perfiles de las famosas e influencers más exitosas para darse cuenta de que necesitamos tener nuestras iniciales en nuestras prendas y complementos favoritos si lo que quieres es triunfar este verano. Y oye, nosotras encantadas.

La última en atreverse con esta adorable tendencia ha sido Ana Boyer, que hace tan solo unas horas compartía a través de su perfil de Instagram una imagen en la que nos enseñaba un precioso bolso tipo shopper de lo más especial. Se trata del best seller por excelencia de An and Lee, una marca especializada en complementos personalizados. Concretamente, del modelo Shopper de piel con bolsillo XXL interior para guardar lo más importante y cierre con imán. Ella lo lleva con las iniciales A.B.P. (de Ana Boyer Preysler). Un detalle que da mucha garra al accesorio y que nos ha abierto el apetito para querer tener todo complemente personalizado.

El bolso personalizado de Ana Boyer y otras prendas y complementos que siguen esta moda

Como esto de las prendas marcadas con iniciales y nombres es una tendencia que ha venido para quedarse; el bolso de la hija pequeña de Isabel Preysler no es el único accesorio (ni la única prenda de vestir) que hemos encontrado en el mercado que presenta estas características. De hecho, son muchas las marcas que ya ofrecen camisetas y sudaderas con grandes letras bordadas. Entre ellas, Anitials, la favorita de las famosas e influencers del momento. Pero también son numerosas las casas de joyería y bisutería que tienen a la venta colgantes, pulseras o anillos con todas las letras del abecedario.

Sin lugar a dudas, este verano es el momento perfecto para que llevemos nuestro nombre o el de nuestra persona favorita a todas partes. Echad un ojo a la selección de artículos que hemos preparado y enamórate de todos ellos. ¡De verdad que no pueden ser más bonitos!