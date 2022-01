No están siendo unos días fáciles para Rocío Flores. Desde que saliese a la luz la noticia de que su padre, Antonio David Flores, y la reportera de Telecinco Marta Riesco están enamorados, la joven ha tenido que enfrentarse a mil y un preguntas. Y es que todos queremos saber más sobre esta polémica relación. Rocío esquiva a los curiosos periodistas como puede, pero sí quiso dejar clara una cosa en ‘El programa de Ana Rosa’: ella solo quiere que todo el mundo sea feliz: «Respeto que Marta Riesco busque su felicidad, respeto que mi padre busque su felicidad. Mi opinión personal me la guardo. No es que me haga gracia, pero no quiero meterme en la vida de él ni de ella. No quiero cruzar esa línea», afirmaba tajantemente.

Pues bien, mientras las aguas se calman un poco y para dejar de escuchar más detalles escabrosos de esta historia en televisión, Rocío Flores decidió salir a dar un tranquilo paseo por las calles de Madrid. Eso sí, no de cualquier forma: luciendo uno de los estilismos más cómodos y estilosos que le hemos visto últimamente.

Rocío Flores rescata el bolso de lujo más todoterreno

Rocío Flores, que siempre está a la última de todas las tendencias, rescató de su armario uno de sus complementos estrella, un bolso de Yves Saint Laurent valorado en 1.850 euros, perfecto para los 365 días del año. ¿El motivo? Su color negro, el tamaño mediano, la cadena larga y hasta el tejido acolchado lo convierten en infalible tanto de día como de noche. Vamos, que es de esos bolsos en los que hay que invertir sin miedo.

La influencer, además, combinó su accesorio más ponible de la mejor manera, con un abrigo largo estilo masculino a juego y unos botines con suela track de lo más llamativos: en color blanco impoluto.

Los botines track blancos se proclaman este año protagonistas

Nunca antes el término ‘pisar fuerte’ había tenido tanto sentido que cuando nos referimos a los botines track. Y es que se caracterizan por tener una suela gruesa y dentada, que les da una apariencia agresiva pero que, combinados adecuadamente, funcionan y elevan casi cualquier look al instante. Pero cuidado, porque esta temporada han ido un paso más allá y el negro ha quedado relegado a un segundo plano, ya que el blanco ha conquistado a todas las prescriptoras de moda. Solo hay una regla imprescindible para triunfar con ellos: dejar que sean los auténticos protagonistas, como ha hecho Rocío Flores. Aprovecha estas rebajas y hazte con un modelo que vaya contigo, vas a ser la más estilosa y les vas a sacar mucho partido. ¡Prometido!