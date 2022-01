Este miércoles se confirmó el romance entre Antonio David Flores y Marta Riesco, dejando completamente destrozada a Olga Moreno. La empresaria, que ha cerrado temporalmente su tienda ‘Olé y Amén’, puso rumbo a Sevilla para arroparse con su familia. Este viaje tuvo lugar después de que el que fuera Guardia Civil y ella se reencontraran en el que era su domicilio familiar de Málaga. Tanto la expareja como Rocío Flores mantuvieron una conversación antes de que Olga pusiera tierra de por medio. Ha sido una de las mujeres más seguidas de este jueves. Ponemos la lupa en ella y en sus diferentes apariciones públicas, con diferentes estilismos. Sin embargo, los ojos no se nos pueden desviar del carísimo bolso que luce en Sevilla cuando va de camino a casa de sus padres, el que se ha convertido en su actual refugio.

Olga Moreno escoge un modelo de Louis Vuitton para su salida por Sevilla

Olga Moreno, que ha elegido un look muy cómodo para su primer paseo por Sevilla, nos ha enamorado con un clásico bolso de lujo que nunca pasa de moda y que las que más saben de moda tienen en su vestidor. Se trata del icónico modelo Monogram de Louis Vuitton, disponible en diferentes diseños, pero todos ellos súper ideales. Aunque por la imagen no podemos cerciorar cuál es el modelo exacto, parece el el bolso speedy con bandolera, cuyo precio asciende a más de 1.300 euros. Sin lugar a dudas, un carísimo capricho con el que pone un toque de glamour a estos momentos tan grises por los que está atravesando.

Aunque no son momentos fáciles para Olga, ella nunca pierde su sonrisa. Ni su estilismo. Cada día que pasa se le ve más joven y más guapa. A pesar de los disgustos, ella quiere seguir siendo Olga Moreno y no se esconde detrás de prendas aburridas o sin sentido. No, ella saca la artillería pesada y se pone guapa. En este jueves, ha lucido un pantalón blanco roto en la versión más acampanada, que está de rabiosa tendencia. Lo ha combinado con un grueso jersey, tal y como podemos intuir por debajo de su plumón, protegiéndose así del frío.

La ex de Antonio David Flores se protege del frío con un plumón metalizado

Además de su exclusivo bolso, Olga Moreno ha caído rendida a la tendencia de los metalizados con un plumón azul que no nos puede gustar más. Le quita años de encima, le da un aire muy juvenil y la convierte en la más estilosa del street style. Os mostramos su look al detalle y el bolso que luce y que nunca pasa de moda.