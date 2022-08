¿Puede ser un bolso el protagonista indiscutible de un look? La respuesta es sí, sin duda. María Pombo ha encontrado el modelo ideal para llevar en el día a día a todas su batallas. Para que un bolso sea todoterreno debe ser más o menos grande y con la capacidad suficiente para meter todo lo impredecible. De estilo urbano, por supuesto, y un híbrido entre formal e informal para que sea básico pero a la vez elegante.

Y, ¿el color? Si es neutro, mejor, para que sea fácil de combinar. Y si encima es de una marca española, mejor que mejor. El que lleva María es de la firma Alohas y tiene un precio de 285 euros. Ella lo lleva en marrón, pero también puedes elegirlo en otros colores y algunos con estampado.

Si nunca has dado un modelo así, echa un vistazo al que lleva la ‘influencer’ a todos sus compromisos. Ella ha encontrado en esta pieza su salvavidas, y ahora nosotras también.

Así es el bolso favorito de María Pombo

Coqueto, elegante, divertido, práctico y muy versátil. Así es el bolso The C Bicolor Tan Black de Alohas que tanto adora y utiliza María Pombo. Un diseño que sirve para literalmente todo, para ir a la oficina, para una noche romántica, para una tarde de café con amigas, para ir de compras o incluso, para salir de fiesta. ¿Qué se puede pedir más? Nada. Y es que encontrar un diseño tan versátil no es tarea fácil. Siempre hay algo que falla, ya sea el color, la textura, el material…

Un sofisticado bolso bandolera con forma redonda en los laterales de color marrón claro y negro. Y como toque final, una elegante asa del tamaño suficiente para ser colgada en el hombro. Se encuentra disponible en varios colores: verde oliva y blanco o negro y blanco con estampado geométrico. María ha apostado por la combinación de marrón y negro y ha demostrado que se trata de un diseño que combina con todo y es muy práctico de llevar a todos lados.